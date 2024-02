Cette légendaire maison de campagne en plein Montmartre est à vendre

Connu sous le nom de Château des Brouillards, cet hôtel particulier de la Butte Montmartre a vu passer Renoir ou Nerval. Pour profiter de cette demeure et de son vaste jardin, il faudra débourser plus de 10 millions d’euros.

Dépaysement garanti. À la simple évocation du nom de cette propriété: le Château des Brouillards, le promeneur de la Butte Montmartre qui ne distingue qu’un bout d’hôtel particulier émergeant d’un vaste jardin est appelé à la rêverie. L’endroit aurait tiré son nom des sources ou d’une fontaine voisines qui au contact de l’air frais matinal dégageaient un halo brumeux. Et si l’entrée se fait par la rue Girardon, l’endroit est toujours longé par une allée des Brouillards. A l’emplacement d’une ancienne ferme et d’un moulin, cette demeure est à l’origine une «folie» du 18e siècle, une de ces propriétés de villégiature et de réception située dans un cadre bucolique.

Après avoir vu passer les impressionnistes, accueilli en voisin Renoir ou fait rêver Gérard de Nerval , ce lieu mythique qui se déploie sur plus de 400 m² avec son jardin luxuriant est à nouveau proposé à la vente. Volontiers poète, Xavier Attal qui commercialise ce bien avec son agence Immo Best International fait référence au passé glorieux des lieux. «Montmartre en ce temps-là c’était l’impressionnisme, et aujourd’hui, une demeure impressionnante, chargée du charme champêtre et bohème, d’un passé bucolique à jamais présent, écrit-il dans son annonce. Cette demeure du XVIIIe siècle, sous sa coiffe d’ardoise, est une grande dame élégante, et le vaste jardin arboré de près de 750 m², aime à rythmer les saisons.» Et si le prix est confidentiel, le vendeur précise qu’il dépasse les 10 millions d’euros.

Vendu il y a 11 ans

L’homme qui aime à dire: «Je ne suis pas dans l’immobilier mais l’immobilier est en moi» parle d’autant mieux des lieux qu’il les connaît particulièrement bien. Et pour cause. Ce Toulousain qui a posé ses valises à Montmartre à 18 ans, a vécu pendant 33 ans à deux pas de là, entre la maison de Dalida et ce fameux Château des Brouillards. Et c’est surtout lui qui l’a vendu il y a 11 ans, déjà à l’époque avec une petite annonce publiée par Le Figaro . Propriété d’un entrepreneur belge ayant fait fortune dans le jeans, la demeure a bien failli être acquise par le couturier Jean-Paul Gaultier avant de passer aux mains d’une grande famille française. À l’époque, un tarif autour de 8 millions d’euros avait été évoqué.

Désormais trop peu utilisée par ses propriétaires, la maison se cherche un nouveau maître. Elle offre un intérieur avec une exquise décoration champêtre sans oublier le grand confort. Le lieu dispose de pas moins de 5 chambres, sans oublier une piscine intérieure, un hammam, 2 places de parking et une vue sur le Sacré-Cœur. Et surtout, un incroyable jardin en deux épisodes, havre de paix mêlant acacias, marronniers et vernis du Japon. En effet, si les lieux profitent de 350 m² de verdure en pleine propriété, on y ajoute 428 m² de jardin en jouissance exclusive auquel n’ont accès que les propriétaires du Château des Brouillards... et les jardiniers de la Ville de Paris chargés d’entretenir cet espace.