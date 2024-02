Cette île paradisiaque inhabitée au Mexique cherche son Robinson Crusoé

Pour 68 millions de dollars, vous pouvez acquérir une île paradisiaque au Mexique inhabitée. Un bémol: la superficie constructible est réduite.

Une eau bleu turquoise transparente, du sable fin, de la végétation à perte de vue sur 36 hectares: au sud-est du Mexique, à 10 kilomètres de l’aéroport de l’Ascension, une île est à vendre pour 68 millions de dollars, soit un peu plus de 63 millions d’euros . Seule contrainte: cette zone est inhabitée et elle ne peut pas être construite afin de préserver le patrimoine naturel de l’îlot. « Aujourd’hui il n’y a pas d’habitation, aucune construction, l’île est totalement intacte et déserte », explique au Figaro Jean-Noël Ravel, conseiller immobilier Iad, basé au Mexique chargé de la vente.

La diversité de sa nature en fait une zone protégée que la main de l’homme ne doit pas mettre en péril. Les futurs acquéreurs de cette pépite ne seront donc pas propriétaires à part entière de l’île. La Commission nationale des zones naturelles protégées du Mexique contrôlera les acheteurs afin de vérifier que l’île Cayo Culebra ne perd pas sa végétation luxuriante.

Bungalows, palapas, paillotes

Un bémol: il est possible de construire mais sur une superficie réduite de 10 à 15%, avec pour seul aménagement possible des cabines, des bungalows, des palapas, petites paillotes sans mur au toit de chaume ou de feuilles de palmiers, des huttes sur pilotis. Toute construction exclusivement en bois et en matériaux naturels est autorisée . Pour Jean-Noël Ravel, « Cayo Culebra est exceptionnelle, c’est la dernière île vierge de la Riviera Maya dans une zone la plus pardisiaque que l’on puisse trouver au Mexique. Tant que la biodiversité et les espèces naturelles sont respectées, toute personne intéressée peut l’acquérir et réaliser un rêve ».

L’agent immobilier en charge de la vente ajoute: « C’est assez exceptionnel de vendre une île. Pour autant, le marché est bien là et il y a un public ». Reste à savoir qui sera le futur «Robinson Crusoé». Un acteur touristique qui en fera une destination idyllique pour les vacanciers en quête de quiétude? Une star qui cherchera à fuir l’agitation des métropoles? Le mystère reste entier.