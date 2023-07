Cette commune propose des terrains à un euro le mètre carré

Un petit village de la Creuse, Fursac, a décidé de mettre en vente 8 terrains à un prix défiant toute concurrence, en divisant par 15 le coût du mètre carré.

Un prix défiant toute concurrence. La commune de Fursac, dans la Creuse (23), a pris une décision imparable face à l’inéluctable baisse de la population: proposer 8 parcelles à 1 euro le mètre carré seulement. « C’est un véritable geste que l’on fait en direction des familles qui viendront sur notre territoire. On a divisé par 15 quasiment le coût du mètre carré. Quand je suis devenu maire, il y a 3 ans, les parcelles étaient à 14 euros 50 le mètre carré », assure le maire, Olivier Mouveroux, au Figaro . Une offre attractive surtout quand on sait que c’est souvent le terrain qui coûte le plus cher. À charge pour les acquéreurs de construire ensuite leur habitation.

Fursac dispose de 14 hectares de réserves foncières et propose pour le moment 8 parcelles de 750 à 1400 m² à la vente. Il s’agit de terrains agricoles devenus des réserves foncières, situés dans un lotissement proche du bourg. Si l’opération est un succès, un plus grand nombre de parcelles pourront être mises en vente.

Débuter les travaux dans les deux ans

L’objectif? Attirer des jeunes couples avec enfants de préférence pour rajeunir la population vieillissante , « inverser la pyramide des âges qui ne va pas dans le bon sens », espère le maire. Des conditions sont toutefois à remplir pour espérer décrocher ces parcelles au prix dérisoire. Être un jeune couple, avec enfant si possible, et s’engager à débuter les travaux de construction dans les deux ans à venir. « Parfois des parcelles sont vendues et 20 ans après, il n’y a toujours rien dessus. Les travaux ne devront pas forcément être terminés dans les deux ans mais au moins être commencés », ajoute Olivier Mouveroux. Le bâtiment construit sur la parcelle devra être destiné à être de préférence une résidence principale ou un bien locatif à destination de familles.

Une proposition qui n’a pas tardé à rencontrer son public: depuis l’annonce de la commune jeudi dernier, la mairie a reçu une vingtaine de sollicitations. Le maire n’a pas de doute quant au potentiel de sa commune. « Notre commune rurale de 1500 habitants fait partie des 8 communes les plus peuplées du département. Elle dispose de nombreux commerces: une épicerie, une boucherie qui va ouvrir à l’automne, une pharmacie, une maison de santé. L’air y est pur, la qualité de vie est là. Au niveau des entreprises, on a Furméca, qui fait de la mécanique de fusion, une autre entreprise aussi qui fabrique des cadres en carbone pour les vélos qui va s’agrandir. On va avoir des emplois à proposer ». À voir si ces arguments suffiront à attirer des jeunes.