Cet expert du gain de place remplace les canapés-lits par des lits-canapés

L’architecte Cyril Rheims a dessiné ces lits qui se cachent aux deux tiers sous un podium, une salle de bain ou une autre chambre pour faire office de canapé.

Entre l’architecte Cyril Rheims et le canapé-lit traditionnel, le courant n’est jamais très bien passé. «À mes tout débuts professionnels, j’ai squatté un certain temps chez un ami sur son canapé-lit et ce n’était jamais super confortable , se souvient-il, sans oublier le fait que ce n’est en général pas très beau.» Pourtant, ce genre d’équipement est incontournable quand on est spécialiste, comme lui, de l’optimisation des petites surfaces. «Ce qui est sûr, c’est que dans de petits espaces, il est important de multiplier la fonction d’un seul et même objet, explique-t-il. J’utilise par exemple souvent un cube de 45 cm de côté qui fait office de table basse, de marchepied, ou encore de rangement et d’assise. Cela permet de désencombrer l’espace. Alors forcément pour un équipement occupant autant de surface que le lit, il est primordial de lui trouver une deuxième fonction.»

C’est ainsi qu’est né le concept du lit-canapé. Un équipement que l’architecte montpelliérain apprécie tellement qu’il en a équipé son petit studio parisien de Bastille qu’il occupe lorsqu’il vient suivre ses chantiers dans la capitale. Le principe? Un sommier extra-plat monté sur un cadre serti de roulettes monodirectionnelles munies de deux freins, à l’avant. Le lit se cache aux deux tiers sous un podium quand il est utilisé en mode canapé. Et le soir, il n’y a qu’à l’extirper complètement de sa cachette en débloquant les freins. Selon les besoins du client, le caisson abritant les deux tiers du lit peut servir de podium pour accéder à des rangements, permettre de surélever un lit qui se trouve dans la chambre au dos du canapé ou même accueillir une salle de bain (voir diaporama en illustration principale) .

Aspect ludique

Outre le confort d’un véritable lit et la facilité pour le déployer, Cyril Rheims revendique le côté «attrayant, original et plus esthétique qu’un canapé» de sa création. «Cela crée de la surprise et donne un aspect plus ludique à mes intérieurs , estime-t-il. C’est mon rôle de créer des accidents dans de petits espaces.» Petit inconvénient de cet objet: une assise un peu au ras du sol. «Jusqu’à 50 ans, ça marche sans problème mais je ne proposerais pas ça à un client septuagénaire» , s’amuse-t-il. Côté coût, difficile d’isoler le surcoût de ce seul équipement, Cyril Rheims concevant généralement un intérieur global. L’architecte évoque cependant un montant autour de 4000 euros pour le podium et le mécanisme low-tech du lit.