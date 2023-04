Ces villes où l’achat permet d’avoir un logement plus grand qu’à la location

Dans 20 % des 51 plus grandes villes de France, devenir propriétaire permet de gagner en superficie par rapport à la location à budget mensuel équivalent. (Crédit photo : 123RF)

Dans le contexte actuel, de nombreux locataires hésitent à devenir propriétaires. Pourtant, dans certaines villes, il est possible de gagner en surface en achetant, à budget mensuel équivalent.

Selon l'Observatoire du Moral Immobilier de SeLoger, 67 % des locataires considèrent que l'immobilier reste une valeur sûre en matière de placement et près de 90 % d'entre eux se rêvent même propriétaires. Toutefois, dans le contexte actuel de hausse des taux, de perte de pouvoir d'achat immobilier et de durcissement des conditions d'accès à l'emprunt, ils sont seulement 22 % à considérer que c'est le bon moment pour devenir propriétaires. Pourtant, dans certaines villes, il est possible de gagner en surface en achetant. En effet, dans 20 % des 51 plus grandes villes de France (hors Ile-de-France), devenir propriétaire permet de gagner en superficie par rapport à la location à budget mensuel équivalent.

À Mulhouse, Saint-Etienne et Bourges, il vaut mieux acheter

Selon Seloger, Mulhouse, Saint-Etienne et Bourges arrivent en tête du classement des villes où acheter permet d'habiter dans un logement plus grand qu'à la location, à un budget mensuel identique (mensualité du prêt versus loyer mensuel).

Ainsi, pour une même mensualité, acheter à Mulhouse permet d'envisager deux voire trois pièces supplémentaires par rapport à la location, soit un gain de surface habitable de 38 m². Dans les villes de Saint-Étienne et Bourges, il est possible de gagner respectivement 27 m² et 21 m² en devenant propriétaire. Dans ces villes, les prix de vente restent en effet abordables : le prix moyen au mètre carré est de 1 358 euros à Mulhouse, de 1 450 euros à Saint-Étienne et de 1 671 euros à Bourges. Dans la suite de ce classement, on trouve les villes de Roubaix, Calais et Tourcoing, où l'achat permet de gagner 10 et 9 m² en moyenne.

À La Rochelle, Aix-en-Provence et Nantes : il vaut mieux louer

Pour environ 40 % des locataires Français, la location est plus souvent subie que réellement choisie car elle résulte souvent d'une contrainte (difficulté d'accès au crédit, statut précaire…). Au contraire, pour près de la moitié d'entre eux, la location est un choix délibéré car elle permet de bénéficier d'une plus grande liberté, d'acheter en couple ultérieurement ou encore de bénéficier d'une plus grande surface.

Dans la plupart des grandes villes françaises, acheter nécessite de faire des concessions sur la surface, à budget égal, par rapport à la location. Selon SeLoger, c'est à La Rochelle que l'écart entre l'achat et la location est le plus important : avec un prix de vente moyen de 5 023 euros/m² (+ 61,6 % sur 5 ans), il est possible de gagner 37 m² en louant son bien. Viennent ensuite Aix-en-Provence, Nantes, Mérignac et Antibes, où la location permet de gagner respectivement 32, 31 et 30 m². Dans la capitale louer permet de quasiment doubler la surface : pour une même mensualité, les locataires parisiens peuvent acheter 28 m² ou louer 50 m²...