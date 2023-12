Ces placements à court terme peu risqués pour profiter des taux élevés

Alors que de nombreux experts pensent que les taux d'intérêt ont atteint un point haut, comment les fonds monétaires et les comptes à terme peuvent-ils vous offrir des taux attractifs tout en minimisant les risques ?

Les comptes à terme

Les comptes à terme sont proposés par les banques. Ce sont des comptes épargne qui offrent un taux d'intérêt attractif en contrepartie d'un blocage des sommes pendant une durée prédéfinie. Chaque banque fixe ses propres conditions, notamment la durée de blocage de l'épargne, le taux d'intérêt et le montant du versement minimum. Ces conditions sont connues au moment de la souscription. Le taux proposé peut être fixe, variable ou même progressif. Avec un taux variable, la rémunération du compte à terme augmente avec la durée d'engagement.

Les comptes à terme profitent de la remontée des taux. Actuellement, avec un taux fixe, il est possible d'obtenir des rendements entre 3,10 % et 3,50 % sur un an. Avec un taux variable et un engagement de 5 ans, on peut aller chercher un rendement de 1,60 % la première année, 2,30 % la deuxième année, 3,00 % en année trois, 3,40 % en année quatre, et 4,80 % en année cinq. Alors que la BCE stabilise ses taux directeurs, placer son épargne sur un compte à terme aujourd'hui permet donc de garantir un niveau de rendement sur la durée choisie, quelle que soit l'évolution des taux d'intérêt dans les prochains mois (notamment en cas de baisse).

Les tickets d'entrée pour accéder au compte à terme varient selon les établissements, mais il est facile d'en trouver à partir 500 euros.

Bon à savoir, les versements complémentaires sur un compte à terme ne sont pas possibles et si vous souhaitez récupérer votre épargne avant la fin de la période d'engagement, des pénalités peuvent être appliquées. Les comptes à terme ne comportent pas de frais. Les intérêts perçus sont soumis à la flat tax (30 %) ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Les fonds monétaires

Les fonds monétaires sont des fonds investis sur des titres de créances (d'entreprise ou d'États). Ils permettent de placer des liquidités à très court terme (quelques mois), avec un risque très faible et sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros.

L'€STER (Euro Short-Term Rate) est le taux de référence pour les fonds monétaires. Proche de zéro voire légèrement négatif pendant la période de taux bas, il reprend des couleurs avec le remontée des taux. Début décembre, l'€STER tangente les 4,00 % à 3,89%.

Il est possible d'investir sur dans un fonds monétaire via un compte titres, une assurance vie, ou encore un PEA.