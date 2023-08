Ces maisons franciliennes en vente sont accessibles uniquement en barque

Vivre sur une île en Île-de-France, cela fait rêver. Mais les deux maisons mises en vente par la mairie de Nogent-sur-Marne ne sont accessibles que par barque privée.

« Vivre sur l’île c’est très sympa mais ça implique toute une organisation. Il ne faut pas oublier son pain », plaisante Philippe Julliard, directeur de cabinet du maire de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne (94). Effectivement, les deux maisons mises en vente par la mairie sur l’île des Loups, dans le cadre de l’optimisation du patrimoine de la ville, sont accessibles sur les deux rives de l’île uniquement par bateau . Et il vaut mieux prévoir plusieurs barques même. Si un membre de la famille va de l’autre côté de la berge, l’autre membre doit être équipé d’une barque pour pouvoir faire la traversée à un autre moment de la journée.

« Les copropriétaires s’entraident beaucoup sur l’île », explique Philippe Julliard, qui se veut rassurant. Il reconnaît toutefois que « si vous souhaitez faire des travaux ou si vous attendez une livraison d’électroménager, il faut anticiper ». La Ville ne vend pas de bateau avec les maisons. Toutefois, « l e cadre de vie au calme, caché de la ville sur un espace vert qui s’étale sur 18.000 m², une zone préservée », est exceptionnel selon Philippe Julliard. Une partie de l’île est inhabitée, elle a été laissée à l’état naturel. Des renards se montrent même régulièrement.

À noter, les maisons sont situées en zone inondable, donc la réalisation d’extensions est plus encadrée, et elle doit se faire sur pilotis. Léontine, qui habite l’une des maisons de l’île, a d’ailleurs été inondée lors des crues de 2018. Il faut effectivement surveiller le niveau de la Marne l’hiver en vue des inondations, comme elle le confie au Parisien .

Une offre pour le moment sur 46 visites

Le prix de mise en vente est de 390.000 euros pour l’une des maisons de 110 m², dotée de deux chambres, d’une cave et d’un jardin de 780 m². Le bâtiment est sain mais pas aux normes. Il faut refaire toute l’électricité. L’autre habitation nécessite seulement un rafraîchissement, elle est habitable en l’état. Affichée au prix de 530.000 euros, elle dispose de 4 chambres, de deux étages dont chacun fait 100 mètres carrés.

Les visites se sont terminées le 18 août et la date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 11 septembre à 17h. La Ville a enregistré 46 visites de Nogentais et d’habitants des communes voisines, qui connaissent déjà bien le secteur. Une seule offre a été déposée pour le moment. À voir qui sera le plus offrant.