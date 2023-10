Ces locataires sont contraints de vider leur cave et de la laisser à leur bailleur

Trafics de drogue, squats, dépôts d’armes, les caves de ces logements sociaux à Poitiers posent des problèmes de sécurité et vont donc être condamnées.

Un simple courrier et une centaine de locataires se retrouvent dans l’obligation de vider leurs caves d’ici le début du mois de novembre. Ce qui a provoqué un tollé chez les habitants du quartier de Bel Air à Poitiers (86). Martine notamment dont le mari a installé un établi dans la cave et vient ici presque chaque jour pour bricoler. « Comment on va faire pour bricoler? On ne va pas monter tout ça» , s’interroge-t-elle auprès de France 3 . De plus, son fils gare son scooter dans la cave après le travail et n’aura donc plus de garage. Une pétition papier circule contre l’enlèvement des caves et a déjà recueilli plus de 60 signatures.

Le bailleur social Ekidom qui loue ces HLM assure que les caves ne sont pas incluses dans le bail. « On met à la disposition des habitants des caves dans certains immeubles et ils ont la jouissance d’une cave à titre gratuit », explique Christophe Mailly chargé de relations clients chez Ekidom, au Figaro . Le bailleur social s’est vu contraint de condamner les caves en raison de l’utilisation qu’en faisaient certains locataires: trafic de drogue, dépôts d’armes, squat de personnes extérieures à l’immeuble... Certains se plaignaient des déchets regroupés dans les caves et des soucis de sécurité se posaient. Un risque d’incendie sous les habitations notamment. « Un incendie qu’on ne verrait pas arriver et serait dangereux », pour Christophe Mailly.

Pas de reprise en cas de mention de la cave dans le bail

« Nous entendons les mouvements de contestation de la part de ceux qui ont bien aménagé leur cave, qui en ont une vraie utilité. Cette décision les pénalise mais elle peut aussi avoir un impact bénéfique sur le quotidien en termes de sécurité . Il y a plus d’impacts positifs que négatifs », promet Christophe Mailly. Seul le bailleur social aura accès aux caves dorénavant.

Dans ce cas, la cave n’était pas mentionnée dans le bail mais si la cave était comprise dans le bail, que se passerait-il? « Si la cave est mentionnée dans le bail, elle fait partie de la chose louée et ne peut donc pas être reprise par le bailleu r », affirme Maître Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier, au Figaro.