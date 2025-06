Ces chartes communales qui bloquent la construction de logements en France

Le 30 avril dernier, le ministère du Logement a publié ses données mensuelles sur la construction de logements neufs. Les chiffres confirment le repli du secteur : avec 335 400 logements autorisés sur les 12 derniers mois, on observe 8 % de logements collectifs en moins par rapport à l'année dernière, et une chute de près de 30 % par rapport à l'année précédant la crise sanitaire. Dans les grandes métropoles, là où la demande est la plus forte, ce recul atteint parfois plus de 50 % par rapport à la période pré-pandémie.

Cette période d'avant-Covid était pourtant celle des chiffres historiques de vente de logements neufs, même si elle portait en germe la crise actuelle. Si les mises en chantier se sont maintenues à un niveau élevé jusqu'en 2020, le nombre de logements autorisés (c'est-à-dire le nombre de permis de construire délivrés) n'arrivait pas à suivre. Et durant cette période, de nombreuses collectivités ont montré leur volonté d'encadrer plus étroitement la construction neuve sur leur territoire, au-delà du simple plan local d'urbanisme (PLU).

La Fédération des promoteurs immobiliers parlait, dès juin 2020, de l'attitude « hostile » de collectivités locales envers la construction neuve de logements collectifs. L'équipe municipale écologiste de Bordeaux, élue en 2020, avait même fait campagne sur un « moratoire sur les grands projets immobiliers », avant de se reprendre et de parler de