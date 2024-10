Ces 4 cas dans lesquels les comptes à terme sont intéressants

Quand vous venez de percevoir un héritage ou de vendre un bien immobilier, le recours à un compte à terme est intéressant.

Le fonctionnement du compte à terme: 4 caractéristiques à connaître

Le compte à terme est également appelé «dépôt à terme». C’est un compte d’épargne permettant de déposer un capital en vue de le faire fructifier. Voici ses principales caractéristiques:

L’épargnant effectue généralement un versement unique à l’ouverture du compte,

La somme placée sur le compte est bloquée pour une durée déterminée et fixée par l’établissement bancaire au moment de la signature du contrat. Cette durée varie de 1 mois à 5 ans. Elle peut être renouvelée,

Le capital est bloqué pendant la période. Quand l’épargnant effectue un retrait, il s’expose aux pénalités prévues dans le contrat,

En contrepartie de l’immobilisation de son épargne, le souscripteur perçoit des intérêts dont le taux est fixé librement par la banque.

Vous recherchez un placement sécurisé

Le Compte à Terme (CAT) est un compte d’épargne à capital garanti, donc sans risque de perte en capital. Vous récupérez l’argent placé en intégralité à la fin de la durée contractuelle. Ce placement totalement sécurisé est adapté aux investisseurs prudents. À l’échéance du contrat, le capital est augmenté des intérêts. En cas de faillite de la banque détentrice du compte, l’épargnant bénéficie de la garantie légale des dépôts. La rémunération est fixe et garantie sur la durée du contrat. Le rendement du placement est connu dès la souscription.

Vous disposez d’une importante somme d’argent à court terme

Le compte à terme est une solution adaptée si vous disposez d’une somme d’argent que vous allez réinvestir. Il peut s’agir d’un héritage ou du fruit d’une vente immobilière, par exemple. En général, votre placement sur un CAT est déplafonné: vous pouvez y mettre des sommes importantes, jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros. L’ouverture d’un compte à terme est une bonne alternative pour faire fructifier votre argent, au lieu de le laisser sur un compte courant. En effet, votre argent placé sur un compte courant ne vous rapporte rien.

À savoir Contrairement aux livrets réglementés, le compte à terme est fiscalisé. Les intérêts sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU ou flat tax) comprenant 12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux.

Vous souhaitez diversifier votre épargne

Le CAT est une alternative intéressante quand vous avez atteint les plafonds des différents livrets d’épargne garantis (Livret A, LDDS, LEP…). En outre, un même épargnant peut détenir plusieurs comptes à terme. Cela vous permet de diversifier vos placements en jouant sur le taux d’intérêt et les conditions de chaque contrat. Certaines banques proposent des offres composées d’un compte à terme associé à d’autres produits d’épargne, comme les PEA , les PER ou les PEL. En cas de souscription couplée, le compte à terme bénéficie de frais bancaires avantageux, à la souscription et pendant la durée de vie du contrat.

Vous voulez profiter de taux d’intérêt bloqués

Contrairement aux livrets bancaires dont les taux sont susceptibles d’être révisés, le taux de rémunération du compte à terme est garanti et fixe pour une durée déterminée. Ces des deux dernières années, le compte à terme a regagné en popularité avec la hausse des taux d’intérêt décidée par la BCE pour lutter contre l’inflation. Depuis juin 2024, les taux directeurs sont orientés à la baisse et ce recul devrait se poursuivre. Dans ce contexte, placer une partie de votre épargne sur un compte à terme est une idée judicieuse. Cela vous permet de continuer à profiter des taux actuels pendant toute la durée du contrat.