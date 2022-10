Ces 20 villes où la taxe foncière a le plus flambé en 2022

À cause de l’inflation, les valeurs locatives ont flambé en 2022. Sans compter également les élus locaux qui ajoutent des petites taxes.

En 2022, la taxe foncière a été salée pour les 32 millions de contribuables qui la paient. L’impôt a grimpé de près de 5% (4,7% exactement) pour les 200 plus grandes villes de France, selon une étude de l’Union nationale des propriétaires immobiliers dévoilée par Le Parisien . La faute à l’inflation qui s’est envolée ces 12 derniers mois ( +5,6% en septembre sur 1 an selon l’Insee ). Conséquence, les valeurs locatives qui servent de base au calcul de la taxe foncière, ont fortement grimpé en 2022: +3,4% contre +0,2% en 2021. C’est sans compter le surplus que peuvent réclamer les communes pour, selon elles, compenser le manque à gagner de la suppression de la taxe habitation et financer la construction de nouveaux équipements. Mais aussi l’ajout de petites taxes comme celle sur les ordures ménages ou contre les inondations (Gemapi). 25 nouvelles communes ont fait payer cette dernière pour la première fois.

Les grands perdants sont les propriétaires franciliens. Dans le top 20, 9 villes sont situées en Île-de-France (voir le graphique ci-dessous). Les Yvelines ont été particulièrement gourmandes envers leurs administrés. Poissy, où la taxe foncière a flambé de près de 24%, et Mantes-la-Jolie (+22,2%) occupent les deux premières places. Martigues (13) complète le podium avec une hausse de 19%. À noter que 3 des 10 plus grandes villes de France sont également présentes dans ce top 20. Il s’agit de Marseille (+16,3%), Strasbourg (+12,6%) et Nantes (+11,5%) où, par ailleurs, les prix de l’immobilier continuent de grimper, à un rythme certes plus modéré (entre +2% et +4% par an).

Bref, c’est la soupe à la grimace pour les propriétaires immobiliers pour qui la taxe foncière coûte de plus en plus cher . De quoi faire réfléchir quand on veut acheter un logement. Car même si la taxe foncière ne rentre pas dans le calcul du taux de crédit, elle pèse dans la capacité d’emprunt des ménages . Pour certains futurs acheteurs, c’est la triple peine: ils doivent subir également la hausse des prix et des taux de crédit. Le pire est peut-être à venir. Une envolée de 7% de la taxe foncière est envisagée pour 2023. Ce scénario a été inscrit par le gouvernement dans le projet de loi de finances actuellement examiné par l’Assemblée nationale. Pour aider les propriétaires à faire face à l’inflation, les députés ont adopté, en commission, un plafonnement de la hausse de la taxe foncière , identique à celui appliqué pour les loyers, à savoir +3,5%.

Reste à savoir si les députés feront le même choix en séance et si le gouvernement soutiendra cet amendement. « Cela ne changera rien sur le résultat car les maires mettront leur sauce dessus pour augmenter encore plus les taux , affirme Christophe Demerson, président de l’Unpi. En 2023, nous serons encore loin des échéances électorales ».