Ces 10 maisons de ville à moins de 400.000 euros cherchent preneur

Vivre en ville et en pavillon, ce n’est pas incompatible. Et à des prix abordables qui plus est.

Bien que la précédente ministre du logement, Emmanuelle Wargon , ait qualifié les maisons individuelles de « non-sens écologique, économique et social », elles sont plébiscitées par les Français, surtout depuis la crise sanitaire. Le besoin de verdure, d’espace, se fait de plus en plus sentir. Et des maisons accessibles en ville à moins de 400.000 euros le mètre carré, ça existe, dans les villes moyennes principalement.

Une maison pour 105.000 € à Vichy

Cette maison de ville de 103 m² est en vente pour un peu plus de 1000 € le mètre carré. À proximité du centre-ville, elle bénéficie de toutes les commodités tout en étant dotée d’un jardin. La maison est à restaurer toutefois.

Une maison de ville au Mans pour 168.000 €

Proche des transports, des écoles et des commerces, cette maison de ville de 92 m² située au Mans, dans la Sarthe (72), profite aussi d’une terrasse, d’un puits et de deux dépendances de 10 et 15 m², sur un terrain de 280 m². Elle est affichée au prix de 168.000 €, donc 1800 le mètre carré. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

Une maison de 60 m² à Lannion pour 194.000 €

Cette maison est située en centre-ville, à 5 minutes des plages, à Lannion (22) dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne. Elle comprend une chambre de plus de 14 m² et il est possible d’en installer une autre dans une pièce mansardée à l’étage. Un jardin d’une surface de 70 m² agrémente le bien. Elle est affichée au prix de 194.000 €, soit 3 233 € /m². Les prix des maisons ont augmenté de 18% en un an, d’après notre baromètre de prix.

Une maison à Limoges pour 250.500 €

Cette maison de 160 m² dispose d’un jardin sans vis-à-vis et d’un garage. La cusine s’ouvre sur une grande terrasse tout comme le salon séjour. Une opportunité à saisir pour 1566 € le mètre carré, en dessous du prix médian qui est de 1955 €/m².

Une maison à Pau pour 268.000 €

Ne cherchez pas, il n’y a pas de loup! Cette maison rénovée de 105 mètres avec 3 chambres située à Pau, dans les Pyrénnées-Atlantiques (64) est à prendre pour 268.000 €, soit environ 2500 euros par mètre carré. Elle correspond au prix médian du mètre carré à Pau. Son prix n’est pas son seul atout. La luminosité qui traverse le bien est également appréciable.

Une maison à Toulouse pour 296.000 €

Cette maison de 78 m² est située en plein cœur de Toulouse (31) dans un quartier prisé entre Capitole et Saint-Sernin. Elle est située sans une copropriété typique de la ville à rénover. Une cour intérieure et un local à vélo font également partie de la copropriété de 16 lots.

Une maison à Montauban pour 339.000 €

Pour 339.000 €, soit un peu plus de 2000 € par mètre carré, vous pouvez devenir propriétaire d’une maison de 153 m², sur une parcelle de 500 m² avec une terrasse en partie couverte, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne (82). La maison offre un spacieux séjour de 40 m² ainsi que 4 chambres dont une de 24 m².

Une maison de ville à Bayonne pour 350.000 €

Dans un quartier calme et recherché, cette maison mitoyenne est proposée au prix de 350.000 €, soit plus de 3000 € le mètre carré. Prévoir de gros travaux de rafraîchissement.

Une maison de ville à Montpellier pour 355.000 €

Cette maison à rénover dispose d’une terrasse ensoleillée de 30 m², en pleine ville de Montpellier. Ce T5 est également doté d’un grand garage. À saisir pour un montant de 355.000 €, soit 2600 € par mètre carré, un tarif inférieur au prix médian du mètre carré d’une maison à Montpellier, de 3891 €. Ce prix s’explique notamment par la nécessité de procéder à des travaux de rénovation.

379.000 € pour une maison de ville à Marseille

En plein cœur de Marseille, cette maison de ville offre le calme d’une propriété située dans un village. Composée de 52 m², elle est dotée d’une cour et d’une pergola de 40 m². Le prix ici se rapproche du seuil fatidique de 400.000 € avec un prix au mètre carré de plus de 7000 €.