Ces 10 logements devraient déclencher un effet waouh auprès des acheteurs

Le film «Wahou!» sorti en salles mercredi revient sur le fameux coup de cœur que cherchent à déclencher les agents immobiliers. Voici 10 biens dont les prestations ont de quoi séduire.

L’effet «waouh!». C’est cette réaction que les agents immobiliers incarnés par Bruno Podalydès et Karin Viard cherchent à tout prix à susciter chez leurs clients dans le film Wahou! sorti cette semaine en salles. Le Figaro a concocté à cette occasion une sélection de biens susceptibles de déclencher le fameux coup de cœur chez les acquéreurs.

Une vue sur la Seine et sur l’île de la Cité pour 675.000€

Ce deux pièces au dernier étage d’un immeuble qui date de 1700 offre une vue imprenable sur Paris, la Seine, Hôtel de Ville, Notre Dame. Le séjour présente un plafond cathédrale, un beau volume appréciable à Paris et une triple exposition nord, est et sud. Un bien de grand standing donc pour reprendre les expressions propres aux agents immobiliers.

Une propriété qui a su garder son authenticité à Luzech (46) pour 850.000 €

Authentique . C’est un terme que les agents immobiliers affectionnent pour évoquer le charme d’une bâtisse qui a su préserver son histoire. Ici, la demeure en pierres a conservé sa cheminée d’origine dans le salon de 60 mètres carrés. Elle possède 3 puits et un terrain de 14 hectares. De quoi se ressourcer.

Cheminées, moulures et parquet point de Hongrie pour cet appartement parisien proposé au prix de 1.350.000 €

Des moulures au plafond, des cheminées , un parquet en point de Hongrie et 3m38 de hauteur sous plafond. Cet appartement de 123 m² situé dans le 9e arrondissement de Paris présente un indéniable cachet qui touchera plus d’un futur propriétaire. Sa grande luminosité fait également partie de ses points forts.

De beaux volumes pour cet hôtel particulier en vente pour 2.042.500 €

Les volumes . Voilà un argument des agents immobiliers pour que le tant attendu «Wahou!» sorte de la bouche de leurs clients. Ici la surface habitable de l’hôtel particulier des années 30 est de 373 m², donne la sensation de ne pas être étriqué mais de profiter d’un logement spacieux. La hauteur sous plafond est là aussi susceptible de séduire les acquéreurs.

Une villa contemporaine en bois à la consommation énergétique faible pour 2.340.000 € à Nîmes (30)

Un Diagnostic de performance énergétique (A), que demander de plus? Cette construction récente en bois est dotée de fenêtres en bois et en aluminium avec des vitrages solaires, d’une pergola bioclimatique et d’une cave à vin creusée dans la roche. Elle est donc très performante sur le plan énergétique. Un logement avec un DPE A « consomme moins de 70 kWh/m².an d’énergie primaire et rejette moins de 6 kg CO2eq/m²/an, pour un coût énergétique moyen à l’année estimé à 250 € », comme l’explique Heero, spécialisée dans la rénovation énergétique. Les biens avec une note aussi élevée comptent pour moins de 3 % de l’ensemble des DPE recensés dans les résidences principales (sur 29 millions de logements).

Une vue imprenable sur la mer à Rayol-Canadel-sur-Mer (83) pour cette villa affichée à 2.625.000 €

La mer à perte de vue . Un panorama à couper le souffle qui saura convaincre même les acquéreurs les plus réticents à sortir le porte-monnaie. La piscine, le pool house, le terrain de pétanques et les trois garages viennent compléter ce bien et ne pourront que remporter l’adhésion des visiteurs.

Une maison avec piscine à Saint-Rémy-de-Provence pour 2.940.000 €

La piscine , c’est le critère qui fait rêver les acquéreurs. En moyenne, construire une piscine entraîne une hausse de 16% du prix de vente d’un bien , mais cette valeur ajoutée varie selon son lieu d’habitation, souligne l’estimateur immobilier en ligne Meilleurs Agents. Le marché de la piscine a même été stimulé par les confinements. Bruno Podalydès et Karin Viard jouent justement dans le film Wahou! des agents immobiliers enchaînant les visites dont celle d’une maison bourgeoise «piscinable». À Saint-Rémy-de-Provence, la villa contemporaine de 260 m² environ comprend une grande piscine déjà creusée entourée de chaises longues qui en fera rêver plus d’un.

Une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel pour 5 millions d’euros

La vue imprenable sur la mer ou sur un monument célèbre est aussi un argument pour déclencher le coup de cœur. Ce toit-terrasse de 260 m² offre une vue à 360 degrés sur la Tour Eiffel , l’Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur. La terrasse paysagée est aménagée comme un espace détente et lounge avec une cuisine, un espace dînatoire, un bar. Un « produit d’exception » donc pour reprendre les termes employés dans le film, et régulièrement usité par les agents immobiliers.

Un manoir classé Monument Historique à Trouville-sur-Mer (14) pour 6.100.000 €

Les passionnés d’Histoire seront impressionnés par ce manoir de 3000 m² dont 14 chambres, construit au début du siècle par le roi d’Espagne Alphonse XIII, classé Monument Historique . Il comprend 8 hectares de terrain, une serre, des écuries, un corps de ferme et des garages. Un bien qui fait partie intégrante du patrimoine français que les amateurs de propriétés à colombages s’arracheront.

Une villa d’architecte signée Jean Nouvel à Nice (06) pour 20.900.000 €

La villa contemporaine conçue par Jean Nouvel , qui a obtenu le prix Pritzker en 2008, offre un accès direct à la mer. Toute en transparence, elle disparaît presque dans le paysage. Ses matériaux, l’inox et le verre, en font une construction discrète. L’entrée s’effectue par le toit, entièrement végétalisé. Les potentiels acquéreurs fans du travail de Jean Nouvel et de ses créations comme le Musée du Quai Branly, le Louvre Abou Dabi ou encore la Fondation Cartier à Paris apprécieront de vivre dans cet espace créé de toutes pièces par le célèbre architecte.