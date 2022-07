Ce site propose d’ajuster les loyers des logements aux enchères

Sur la base du loyer défini par le propriétaire, le montant pourra varier à la hausse ou à la baisse de 20%. En respectant bien évidemment les règles de l’encadrement.

Ajouter un peu de fluidité quand le marché se grippe ou évaluer au plus près l’état du marché sur des biens et des produits que l’on a du mal à évaluer... tel est l’intérêt des ventes aux enchères (en dehors des ventes de type judiciaire). Dans le secteur immobilier, la formule est bien ancrée pour des biens à vendre mais n’existait pas, jusque-là, pour la location. Un manque auquel la start-up Wizi, plateforme de location en ligne, vient de mettre fin.

Depuis le 20 juin, le site permet en effet aux candidats à la location de proposer une offre jusqu’à 20% moins chère et jusqu’à 20% plus chère que celle qui est libellée dans la petite annonce. «Depuis la crise sanitaire, le marché locatif s’est grippé dans certaines villes avec une demande qui s’est tarie et des propriétaires qui n’ont pas su faire évoluer leur loyer, estime Julien Lozano, cofondateur de Wizi. Certains bailleurs ont du mal, psychologiquement, à faire baisser leur loyer alors qu’il suffit parfois d’une petite ristourne qui vaudra bien mieux qu’une longue vacance locative.»

Loyers en hausse?

Les propriétaires pourront choisir d’ouvrir les enchères à la hausse comme à la baisse, permettant soit des surenchères soit des réductions pouvant atteindre 20%. Rappelons que rien n’oblige le propriétaire à accepter la proposition mieux-disante, il est libre de retenir le candidat qui lui convient le plus. «Certains propriétaires refusent tout changement de loyer car ils l’ont calé au plus juste sur leur mensualité à rembourser, explique Julien Lozano. Mais d’autres se montrent plus ouverts et sont prêts à laisser faire le marché.» Un système plus fiable que les observatoires de loyer, estime le cofondateur de la start-up, rappelant que ces derniers ne font que dérouler un historique et reflètent mal les évolutions récentes du marché.

Si certaines villes ont perdu de l’attrait, la tendance récente semble plutôt à une forte demande locative. Et le maintien sur le marché locatif de candidats à l’achat qui ne parviennent pas à se payer le logement de leurs rêves alimente cette demande. Si la situation du marché locatif commence à se tendre, comme le notent certains spécialistes, les loyers pourraient à nouveau s’orienter à la hausse. Et le phénomène des enchères risque alors de doper cette hausse (tant qu’elle respecte le cadre de l’encadrement des loyers ).