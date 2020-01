Ce qui change en 2020

Si la fin d'année est un terrain propice aux bilans, elle tient également lieu de tribune aux annonces des changements pour l'année à venir. Le ministère de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics a récemment dévoilé les directives qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2020. Augmentations, baisses, revalorisation, santé et environnement : voici un petit aperçu des changements à prévoir.

Les augmentations à venir

Les baisses

Les aides maintenues ou revalorisées

La réforme du prélèvement à la source

Les directives environnementales et de santé publique

Mauvaise nouvelle pour les usagers réguliers de la Poste et les fumeurs. Dès le 1er janvier 2020, le timbre vert passera en effet à 97 centimes et le célèbre timbre rouge de 1,05 € à 1,16 €, soit 11 centimes de plus. Les fumeurs de certaines marques de cigarettes devront quant à eux composer avec une augmentation du prix du paquet de 20 unités, qui passera à 9,10 € ou 9,20 €.Les usagers du gaz verront leur facture baisser en début d'année. La Commission de régulation de l'énergie a annoncé que les tarifs réglementés hors taxes du fournisseur de gaz Engie baisseront de 0,9 % par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er décembre 2019.À partir du 1er janvier, les aides personnalisées au logement (APL), allocations de logement familial (ALF) ou encore allocations de logement social (ALS) ne seront plus calculées sur la base des ressources perçues deux ans plus tôt, mais sur la base des revenus perçus les 12 derniers mois. Une ordonnance publiée au Journal officiel du 8 mai 2019 prévoit par ailleurs un dispositif permettant de retarder le transfert de l'ensemble des charges de copropriété au nouveau propriétaire d'un logement HLM. Côté rémunération, le SMIC augmentera quant à lui de 1,2 % (l'augmentation était de 1,5 % au 1er janvier 2019). Le plafond de la sécurité sociale sera revalorisé pour un certain nombre de prestations (calcul du montant des pensions d'invalidité, maternité, accident du travail, etc.). Ce plafond sera porté à 3 428 € en valeur mensuelle (contre 3 377 € en 2019) et à 189 € en valeur journalière (contre 186 € en 2019). Notons que le prêt à taux zéro (PTZ), dont le dispositif devait initialement être tronqué, reste maintenu dans les zones rurales situées en zones B2 et C (selon le zonage déterminé pour le PTZ) en 2020. Le PTZ est une avance accordée par l'État qui permet d'aider à financer l'achat d'une résidence principale, en remplacement de l'apport personnel.Entré en vigueur au 1er janvier 2019, le prélèvement à la source sera calculé selon un nouveau barème dès le 1er janvier 2020. Le changement de taux de prélèvement est imputable à la modification du barème de l'impôt sur le revenu, prévue dans le projet de loi de finances pour l'année 2020. Elle traduit la baisse d'impôt de 5 milliards d'euros décidée par le gouvernement. Le prélèvement à la source s'appliquera désormais également sur la rémunération versée au salarié à domicile, rémunéré par Cesu ou Pajemploi.L'interdiction du plastique sera quant à elle élargie à de nouvelles gammes de produits à usage unique, comme la vaisselle jetable, les bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires, les touillettes à café, les pailles en plastique dans la restauration et les commerces alimentaires, ainsi que les cotons-tiges en plastique commercialisés dans différents circuits. Côté santé, un arrêté conjoint des ministres de l'Économie et des Finances et de la Transition écologique et solidaire interdit l'utilisation du dioxyde de titane (E1741) -- un colorant et opacifiant que l'on trouve dans certains plats préparés, des bonbons, des sauces ou encore des chewing-gums.