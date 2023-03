Ce gratte-ciel iconique de New York est parti à 190 millions de dollars aux enchères

La vente aux enchères du Flatiron Building a créé la surprise. Le gratte-ciel New-Yorkais a été vendu presque quatre fois plus cher que sa mise à prix.

Le célèbre gratte-ciel New-Yorkais a été vendu aux enchères mercredi par Mannion Auctions à un prix presque quatre fois plus élevé que sa mise à prix de départ. 190 millions de dollars (environ 174 millions d’euros) contre 50 millions de dollars demandés (45 millions d’euros). Même l’un de ses anciens propriétaires, Jeffrey Gural de GFP Real Estate, s’est montré surpris par cette somme faramineuse: « J’ai été un peu choqué, pour vous dire la vérité. Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un enchérirait autant pour le bâtiment. C’est un beau bâtiment, mais il a besoin de 100 millions de dollars d’améliorations. Il est pratiquement vide », a-t-il déclaré à NY1, une chaîne de télévision américaine qui diffuse des informations en continu.

Le prix auquel est parti l’édifice se justifie toutefois par son caractère exceptionnel. Il s’agit de l’un des bâtiments les plus photographiés au monde grâce à sa forme en fer à repasser, une forme triangulaire unique à New York. C’était aussi l’un des plus hauts gratte-ciel de Manhattan lors de sa construction en 1902 par l’architecte Daniel Burnham même s’il n’a jamais été le plus haut du monde. Il apparaît même dans le film «Spider-Man» car il abrite le journal où travaille Peter Parker.

Une bataille acharnée

Jeffrey Gural était le concurrent le plus acharné du gagnant, Jacob Garlick. Les enchères sont devenues trop élevées pour lui et il a déclaré « Ça n’en vaut pas la peine ». Pendant 45 minutes, les deux adversaires ont mené une bataille féroce, à l’extérieur de la Cour suprême de l’État dans le Lower Manhattan, augmentant leurs mises de 500.000 dollars à chaque nouvelle offre. Jeffrey Gural, amer après sa défaite, a asséné au gagnant: « J’aurais aimé que tu ne sois pas venu. »

Jacob Garlick, de son côté, assure que c’était le rêve de sa vie depuis qu’il a 14 ans de devenir propriétaire du Flatiron Building. « Nous sommes honorés d’être un intendant de ce bâtiment historique, et ce sera la mission de notre vie de préserver son intégrité pour toujours. » Que deviendra la structure occupée jusqu’en 2019 par l’éditeur MacMillian Publishers, qui louait les 21 étages de bureaux? Restera-t-elle un immeuble de bureaux ou deviendra-t-elle un hôtel? On ne connaît pas encore les projets de Jacob Garlick.

Avant la vente aux enchères, le Flatiron Building appartenait à un consortium de sociétés immobilières qui n’étaient pas d’accord sur les rénovations à effectuer au sein du bâtiment. Un juge a décidé de mettre le bâtiment aux enchères.