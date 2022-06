Ce château n’a pas trouvé preneur lors de sa mise aux enchères

Le château de Saint-Elix, près de Toulouse, avait déjà essuyé une vente infructueuse en 2014.

Le château de Saint-Elix, en Haute-Garonne (31), à 30 minutes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, serait-il invendable? Après avoir été mis aux enchères en ligne par l’État mardi 21 et mercredi 22 juin, avec un prix de départ de 750.000 €, ce bien historique n’a pas trouvé preneur, selon La Dépêche du Midi . Aucune offre n’a donc été déposée.

Une malédiction régnerait-elle sur cette propriété de 2000 m² avec 25 pièces dont 14 chambres réparties sur trois niveaux et 9 salons? Ce n’est en effet pas la première fois que ce château qui a pourtant compté parmi ses illustres propriétaires le marquis de Montespan, l’époux de la maîtresse de Louis XIV, est boudé. En 2014 déjà, son propriétaire, Claude Cambou, un homme d’affaires, avait cherché à le vendre après l’avoir restauré. Il était alors proposé au prix de 15 millions d’euros mais aucun acheteur ne s’était positionné.

Ce n’est que trois ans plus tard, lorsque le château de style Renaissance, en briques et en pierre a été mis en vente pour 1,7 million d’euros, soit un prix dix fois moins élevé que le précédent, qu’il trouve preneur avant de finalement faire partie du patrimoine de l’État en 2019, après une saisie immobilière. L’État cherche dorénavant à s’en séparer, en vain.

Un délai de mise en vente très court

Un « délai bref de mise en vente », soit 24 heures d’enchères, serait l’une des causes de cette vente infructueuse, selon la direction des finances publiques de Haute-Garonne, contactée par Le Figaro . Autre explication: le bien «porte une richesse historique, patrimoniale. Il ne s’agit pas d’acheter une maison mais une part d’histoire» , comme le souligne Hugues Perrin, directeur des finances publiques de Haute-Garonne à La Dépêche du Midi . Il a été construit en 1540 par le secrétaire de François Ier et ses tours et ses créneaux ont notamment été abattus durant la Révolution.

Le château a ensuite été inscrit aux monuments historiques en 1927 mais a été victime d’un incendie en 1945. Sa rénovation tardive n’a eu lieu que dans les années 80. Le chantier a duré 8 ans et a permis de restaurer la toiture traditionnelle.

« La procédure de vente interactive a suscité de nombreuses manifestations d’intérêt qui incitent l’Etat à remettre rapidement ce bien sur le marché » se projette la direction des finances publiques. Une remise sur le marché qui interviendra du mardi 5 juillet 13h au mercredi 6 juillet à la même heure, par le biais d’une vente notariale interactive.