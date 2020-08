Ce château a vu naître un héros français de la Guerre d'indépendance américaine

Cette propriété de 800 m², nichée dans un écrin de verdure de 48 hectares, est à vendre pour «plus de dix millions d'euros».

Il n'est pas aussi connu que le marquis de La Fayette. Et pourtant, il est un des héros français de la Guerre d'indépendance des États-Unis. Son nom? François Joseph Paul de Grasse (1722-1788). Cet amiral qui a servi la Marine royale française participa activement, aux côtés des Américains, à la libération de ce qui allait devenir les États-Unis. La bataille de Chesapeake qu'il remporta en 1781, marqua d'ailleurs le premier tournant décisif pour les Indépendantistes américains.

L'amiral de Grasse a vu le jour le 13 septembre 1722 au château des Valettes du Bar, commune des Alpes-Maritimes rebaptisée, en 1961, Le Bar-sur-Loup. François Joseph Paul de Grasse passe une grande partie de son enfance dans cette demeure acquise par sa famille en 1390. Cette propriété de 800 m², nichée dans un écrin de verdure de 48 hectares, vient d'être mise en vente «plus de dix millions d'euros» par le réseau Knight Frank.

En 1960, un avocat londonien, Sir Philip Beaumont Frere, acquiert le château des Valettes et entreprend d'importants travaux pour lui redonner son lustre d'antan. Le nouveau propriétaire sollicite deux des plus célèbres artisans provençaux de l'époque: l'architecte Léon Loschetter et le paysagiste Jean Mus.

Pour allier tradition et modernité, d'une part, ils conservent les vieilles pierres, les fontaines de maître anciennes, les lourdes portes romanes en bois cloutées, l'escalier en pierre et sa rampe Louis 13 et les cheminées de style provençal. D'autre part, une piscine, un espace lounge et un terrain de tennis côtoient des oliviers centenaires, des bassins ou encore des statues. À l'intérieur? «Une ambiance Renaissance sans négliger les volumes et la clarté des pièces à vivre».