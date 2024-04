Carte bancaire : 6 questions sur cet objet incontournable de nos portefeuilles

(Crédit photo: © kite_rin - stock.adobe.com)

80 millions : voici le nombre de cartes bancaires en circulation dans l'hexagone. Un petit objet devenu indispensable, et dont la puce renferme certains secrets. Le tour d'horizon en 6 questions.

Par MoneyVox,

Il y a 50 ans, Roland Moreno déposait le brevet de la "carte à mémoire" auprès de l'INPI. Une invention française qui, depuis, s'est imposée avec la force de l'évidence dans de nombreux domaines, à l'image de la carte SIM de nos téléphones portables, mais également de la puce intégrée aux cartes bancaires. Comment fonctionne cette puce, et à quoi sert-elle précisément dans le monde du paiement ? Les réponses aux 6 principales questions au sujet de la puce des cartes bleues.

1. Que contient la puce d'une carte bancaire ?

D'une épaisseur de moins d'un millimètre, la puce intégrée à chaque carte bancaire cache un microprocesseur, et contient un grand nombre d'informations permettant l'authentification et la sécurisation des paiements. La zone visible de la puce, quant à elle, est une zone de contact, qui permet à la carte bancaire d'entrer en communication avec les terminaux de paiement électroniques, ou TPE. Les dernières cartes bancaires, quant à elles, intègrent également une antenne NFC, rendant possible le paiement sans contact .

2. Est-il utile de frotter la puce lorsqu'une carte est muette ?

Lorsque l'on souhaite réaliser un paiement, il arrive parfois que le terminal affiche le message "carte muette". Le premier réflexe est alors de frotter sa carte bancaire contre un vêtement. Mais est-ce utile ? Cette opération est souvent couronnée de succès, et pour cause : elle permet à la carte bancaire d'accumuler de l'électricité statique, et ainsi de rentrer plus facilement en communication avec le terminal de paiement.

3. Une carte bancaire contient-elle une batterie ?

L'échange d'informations entre la puce d'une carte bancaire et un terminal de paiement passe nécessairement par un contact électrique. Pour autant, la puce d'une carte ne contient pas de mini-batterie. En réalité, l'électricité nécessaire à son fonctionnement provient directement du TPE dans lequel elle est insérée ou apposée grâce à la zone de contact de la puce.

4. Quelle est l'utilité de la durée de validité d'une carte bancaire ?

Régulièrement, il est nécessaire de se séparer de son ancienne carte bleue pour une nouvelle. En effet, les cartes bancaires ont une durée de validité généralement comprise entre 3 et 5 ans. Cette limite permet aux clients des banques de disposer d'une carte bancaire intégrant les dernières innovations, tant en termes d'usage, à l'image du sans contact, que de sécurité.

En effet, les puces des cartes évoluent rapidement. Plus petites, plus puissantes, plus sûres, les nouvelles générations de puces profitent de l'amélioration constante de la technologie, à l'image des téléphones portables.

5. La puce des cartes bancaires va-t-elle disparaître ?

Alors que les chiffres en reliefs sont en train de disparaître des cartes bancaires, faut-il s'inquiéter du sort de la puce qui y est intégrée ? Le haut niveau de sécurité apportée aux transactions par la puce en fait un élément de sécurité clé, et il est très improbable que cet élément disparaisse des cartes bancaires à court ou moyen terme. La zone de contact métallique, visible par tous, en revanche, perd peu à peu son utilité.

En effet, cette zone n'est pas nécessaire au paiement sans contact, dont l'utilisation progresse régulièrement. De nouveaux terminaux de paiement "PIN online" vont également permettre de s'affranchir de l'obligation d'insérer sa carte bancaire en cas d'échec du paiement sans contact ou de montant supérieur à 50 euros à payer. Néanmoins, la disparition totale de la zone de contact reste encore peu vraisemblable puisque le paiement "PIN online" suppose une connexion au réseau télécom suffisante, ce qui n'est pas toujours le cas.

6. Est-il nécessaire de couper la puce de sa carte bancaire avant de la jeter ?

Vous avez reçu une nouvelle carte bancaire et vous souhaitez vous débarrasser de votre ancienne carte ? Si celle-ci n'est pas encore arrivée à échéance, il est fortement recommandé de couper la puce afin d'éviter des paiements frauduleux. En revanche, si la date de validité est dépassée, ce réflexe est superflu, dans la mesure où aucune transaction ne peut être réalisée avec une carte périmée.