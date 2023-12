Carrefour aménage son premier magasin handi-accessible en France

Le distributeur a lancé un projet pilote dans un hypermarché de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

Le groupe Carrefour , qui a fait du handicap la grande cause de son plan 2026, passe à l'action dans ses magasins. Vendredi, le distributeur a lancé un projet pilote dans son hypermarché de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), qui devient le premier magasin handi-accessible en France. Alliant bon sens et innovations technologiques, l'enseigne y propose un parcours de course adapté aux personnes en situation de handicap.

Pour mettre en place ce dispositif de façon efficiente, des tables rondes ont été organisées avec les clients handicapés afin de faire remonter « les irritants ». Le passage en caisse, l’orientation dans le magasin, la praticité du parcours d’achat, l’accessibilité numérique et l’offre de produits adaptée à leurs besoins, ont été identifiés parmi les principaux points à améliorer. Une douzaine d'aménagements et pratiques ont donc été installés dans ce premier magasin pour répondre à ces besoins.

Dès l'entrée, les clients handicapés disposent d'un pôle accueil dédié. Ils peuvent y bénéficier d'un accompagnement avec un collaborateur, et des équipements sont à leur disposition, tels des perches de préemption, ou des chariots conçus pour se fixer aux fauteuils roulants. Charlotte Alaux, paraplégique, vient de tester l’un d’eux. « Le chariot est facile à attacher à mon fauteuil, comme à manier, et les deux cabas souples qui y sont accrochés sont très pratiques ». La jeune femme apprécie également le boîtier d’appel du rayon « Vrac » bio, où elle peut demander l’assistance d’un employé pour être servie. « Lorsque j’appuie sur le bouton, j’ai un interlocuteur qui me répond et m’indique le temps qu’il va mettre pour venir jusqu’à moi. Ce n’est pas comme certains dispositifs où on ne sait pas si le signal a bien été pris en compte, et où vous restez à attendre en espérant que quelqu’un se déplace ».

Un partenariat avec la start-up Handivisible

Pour aider les malvoyants, des plans en braille sont disponibles, ainsi que l’application Oorion qui leur permet de s’orienter facilement. Des bandes de guidage au sol ont par ailleurs été déployées dans le magasin. Carrefour a également noué un partenariat avec la start-up Handivisible, créée par Maïté Ferdinand. Cette jeune femme est porteuse d’un handicap non visible, et une de ses difficultés est d’attendre debout en position statique. Grâce à l’application Handivisible, les personnes dans la même situation que Maïté peuvent se manifester, via un signal lumineux, auprès du personnel de caisse ou des rayons traditionnels, sans avoir à se justifier auprès des autres clients. « Certaines mesures peuvent paraître anodines, mais elles sont essentielles pour améliorer la vie de nos clients handicapés », assure Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour .

Le distributeur apporte également son soutien à des entreprises qui œuvrent pour les personnes handicapées. Il référence ainsi des produits agroalimentaires de Fier, fabriqués en Esat (Établissement et service d’aide part le travail), ainsi que la marque Café Joyeux.

Carrefour qui prévoit d’employer 15000 collaborateurs handicapés fin 2026, soit 5000 de plus qu’actuellement, forme depuis deux ans son personnel à l’accompagnement des clients handicapés. Les salariés ont notamment appris dix gestes essentiels en langue des signes française. L’enseigne qui s’est rapprochée de l'association Autisme France, a déjà mis en place des heures silencieuses dans ses magasins. Durant ce laps de temps, la musique est stoppée et l’éclairage diminué, afin d’offrir un environnement plus apaisant aux personnes souffrant de troubles autistiques. Ce nouveau dispositif sera étendu à dix autres hypermarchés en France, et à une cinquantaine de magasins de proximité parisiens d'ici l'été 2024.