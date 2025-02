Calendrier fiscal 2025 pour les particuliers / iStock.com - Panuwat Dangsungnoen

Premier trimestre

Le 15 janvier, le premier prélèvement mensuel d’acompte PAS (prélèvement à la source) des revenus sans collecteurs (incluant notamment les pensions alimentaires) a été effectué. C’était aussi la date du premier prélèvement pour l’ensemble des impôts mensualisés. Le 17 février et le 17 mars auront lieu les prélèvements suivants.

Deuxième trimestre

Le 15 avril est prévu le quatrième prélèvement d’acompte PAS et des impôts mensualisés. Sont ensuite à retenir, pour les mêmes impôts, le 15 mai et le 16 juin. Le 30 juin est la date limite d’adhésion - en ligne ou auprès de votre centre de contact - au prélèvement mensuel pour 2025. Le premier prélèvement sera effectué le 15 juillet. À noter : c’est à partir d’avril que les déclarations de revenus seront mises à disposition. La date limite pour les remplir dépend de votre département.

Troisième trimestre

Le 15 juillet et le 8 août auront lieu les septième et huitième prélèvements des acomptes PAS et des impôts mensualisés. Le 31 août est la date limite d’adhésion au prélèvement à l’échéance pour l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) si la date limite du paiement de votre IFI est le 15 septembre 2025. La demande d’adhésion au prélèvement à l’échéance est à effectuer en ligne sur le site des impôts ou auprès de votre centre de référence. Le prélèvement aura lieu le 25 septembre et le contrat sera reconduit pour 2026, sauf si vous vous y opposez. Le 15 septembre, les prélèvements mensuels seront effectués. Vous devrez en outre payer votre impôt sur les revenus (hors prélèvement automatique et si vous ne payez pas sur Internet). Notez que pour l’IR : ● s’il vous reste plus de 300 € à payer, la somme sera prélevée en quatre fois du 25/09 au 29/12/2025. ● s’il vous reste moins de 300 € à payer, la somme sera prélevée en une seule fois. Pour les taxes foncières, la date limite d’adhésion au prélèvement à l’échéance est fixée au 30 septembre (pour un prélèvement le 27/10/2025).

Quatrième trimestre

Le 15 octobre ont lieu les 10e prélèvements mensuels. De plus, en tant que particulier, vous avez jusqu’au 20 octobre pour payer vos taxes foncières en ligne. Vous payez l’IFI et votre date limite de paiement est le 17 novembre ? Vous avez jusqu’au 31 octobre pour adhérer au prélèvement à l’échéance. Le 17 novembre, ce sont les 11e prélèvements mensuels. Le 22 novembre, le paiement de l’IFI par Internet, Smartphone ou tablette est à effectuer. Le 30 novembre est la date limite d’adhésion (Internet/centre de contact) au prélèvement à l’échéance pour la taxe d’habitation. Elle est à payer pour le 15 décembre (si vous n’employez pas un moyen de paiement dématérialisé). Le 15 décembre, ce sont les 12e prélèvements mensuels. Enfin, le 20 décembre est la date de paiement de la taxe sur les logements vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les logements vacants ou THLV (Internet/Smartphone/tablette).