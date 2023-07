Budget : les dépenses publiques de la France sont plus élevées que celles des autres pays de l'UE

Il n'y a qu'une seule catégorie dans laquelle la France fait mieux que ses voisins européens. (Illustration) (janeb13 / Pixabay)

Présentée lundi 24 juillet 2023 par le gouvernement, la première édition de la « revue des dépenses publiques » propose une comparaison entre les dépenses françaises et celles des autres pays de l'Union européenne. À la lumière de ce rapport, il apparaît que l'Hexagone dépense plus que ses voisins dans quasiment tous les domaines.

Le gouvernement a présenté la première édition de la « revue des dépenses publiques » lundi 24 juillet 2023. Ce document remis au Parlement vise à identifier des pistes d'économies dans la perspective du prochain projet de loi de finances qui sera examiné cet automne. Il contient notamment une comparaison européenne mise en exergue par nos confrères des Échos . Et les calculs sont sans appel : la France dépense autant voire plus que les autres pays de l'Union européenne dans l'ensemble des dix domaines étudiés, à l'exception d'un seul.

Le poids des transferts sociaux

Sur la base des comptes de 2021, la France a dépensé au total 7,5 points de PIB de plus que la moyenne de l'UE. Dans le détail, notre système de protection social, alourdi par le poids des retraites, compte pour plus de la moitié de cet écart (5,4 points de PIB) et représente le surcoût le plus important par rapport à nos voisins européens. Plus généralement, les transferts sociaux constituent près des deux tiers de l'écart de dépenses constaté.

Les dépenses publiques liées au logement coûtent également 0,7 point de PIB de plus à l'administration française qu'aux autres pays européens. Le gouvernement envisage donc le recentrage du prêt à taux zéro et la suppression du dispositif Pinel pour, à terme, réaliser une économie estimée à deux milliards d'euros.

La France plus économe dans un domaine

Les affaires économiques, catégorie qui rassemble les allègements de charges et les dépenses fiscales pour les entreprises, représentent quant à elles un surcoût de 0,6 point de PIB. À ce sujet, Bercy envisagerait de mettre fin aux tarifs réduits du gazole pour les entreprises du BTP, de l’agriculture et du transport de marchandises. La France dépense également davantage dans le domaine de l'éducation (0,4 point de PIB de plus que la moyenne), en particulier pour l'enseignement secondaire.

Enfin, il apparaît que la France est à égalité avec les autres pays de l'Union en ce qui concerne les dépenses relatives à l'ordre public et à la sécurité publique. Il n'y a qu'une seule catégorie où elle se démarque en faisant mieux que ses voisins européens : il s'agit des dépenses publiques liées au fonctionnement des administrations.