Budget : ces mauvaises nouvelles qui attendent les Français à la fin du mois de mars

(Crédits photo: © Robert Kneschke - stock.adobe.com)

Chèque énergie, chèques exceptionnels, plafonnement des loyers… ce 31 mars, plusieurs mauvaises nouvelles vont se cumuler pour les Français. Quelles sont-elles, et comment y échapper ?

Energie, alimentation, logement… le budget des Français, en particulier des plus modestes d'entre eux, est mis à mal par l'augmentation générale des prix. Pour compenser, au moins partiellement, les effets négatifs de l'inflation sur le portefeuille des ménages, le gouvernement a prolongé ou mis en place plusieurs dispositifs. Mais attention : certains coups de pouce vont s'arrêter ou arriver à la fin de leur date limite d'utilisation dès ce 31 mars 2024.

Le chèque énergie 2023 arrive à sa date limite de validité

Afin de permettre aux Français de faire face à leurs factures d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois, un chèque énergie est distribué chaque année aux ménages les plus modestes. Son montant dépend des revenus du foyer en question, et peut aller de 48 à 277 euros. Cette somme peut être utilisée pour payer une facture d'énergie, mais également pour compléter MaPrimeRenov', et ainsi financer une partie de la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Cependant, il est nécessaire d'être particulièrement attentif à la date de validité de cette aide. En effet, le chèque énergie distribué en 2023 arrive bientôt à échéance. Dès le 1er avril 2024, il ne sera ainsi plus possible de l'utiliser. Les ménages qui n'en ont pas encore profité ont donc tout intérêt à le dépenser avant que sa date de validité ne soit dépassée. Pour rappel, ce chèque énergie 2023 avait été envoyé automatiquement à 5,6 millions de foyers.

Des chèques énergie exceptionnels à utiliser au plus tard le 31 mars

En complément du chèque énergie traditionnel, 12 millions de ménages français ont reçu un chèque énergie exceptionnel entre la fin d'année 2022 et le mois de janvier 2023. D'un montant allant de 100 à 200 euros, en fonction des revenus du foyer, ce chèque supplémentaire est, lui aussi, à utiliser avant le 1er avril 2024, sous peine de ne plus pouvoir dépenser cette somme pour le paiement d'une facture d'énergie.

D'autres chèques sont également concernés par cette date de validité. C'est notamment le cas du chèque bois, qui a profité à 2,6 millions de ménages, et qui peut atteindre les 200 euros pour le paiement d'une facture de bois de chauffage. Le chèque fioul doit également être utilisé au plus tard le 31 mars pour une livraison de fioul domestique. Un chèque qui, pour une majorité des 1,6 million de bénéficiaires, a permis de compléter le chèque énergie habituel et le chèque énergie exceptionnel.

Clap de fin pour la prolongation du plafonnement des loyers

Actuellement, l'augmentation du prix des loyers est limitée, ce qui permet de protéger les locataires de hausses de loyer trop importantes. En effet, la hausse de l'Indice de référence des loyers (IRL), qui sert de référence à l'augmentation des loyers par le jeu d'une clause d'indexation, est plafonnée à 3,5%... pour le moment !

Ce dispositif d'encadrement des loyers, instauré par la loi "pouvoir d'achat" du 16 août 2022, n'avait pas vocation à être permanent. Sa date limite avait ainsi initialement été fixée au 30 juin 2023, avant d'être décalée au 31 mars 2024. Dès le 1er avril, l'augmentation de l'Indice de référence des loyers ne sera donc plus encadrée. Résultat : les loyers des baux d'habitation risquent d'augmenter plus, et plus rapidement, sous l'effet de l'inflation.