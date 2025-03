Budget 2025 : quid de la fiscalité des particuliers ?

L'Assemblée nationale, à Paris. (Crédits: L. Grassin)

Après des débats houleux et sans fin qui ont conduit à la chute du gouvernement de Michel Barnier pour qui les discussions sur le budget ont tourné au « concours Lépine fiscal », et alors que le gouvernement de François Bayrou est finalement parvenu, non sans mal, à faire adopter un texte, la loi de finance est enfin promulguée.

Quid des modifications de la fiscalité des particuliers ? Notre tour d'horizon des principaux éléments du budget 2025 à retenir en matière d'impôts.

Une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu

D'abord, la loi de finance 2025, comme les années précédentes, prévoit une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu pour éviter de pénaliser les personnes dont les revenus n'auraient pas augmenté plus vite que l'inflation. D'ordinaire relevé de 2 %, le barème de l'impôt sur le revenu en 2025 a été relevé de 1,8 % seulement compte tenu de la baisse de l'inflation.

Ainsi, jusqu'à 11 497 euros, les revenus ne sont pas imposés. La tranche marginale d'imposition à 11 % se situe entre 11 498 euros et 29 315 euros, celle à 30 % entre 29 316 et 83 823 euros, celle à 41 % entre 83 824 euros et 180 294 euros. La tranche marginale d'imposition à 45 %, la plus élevée, se situe au-delà de 180 294 euros. Elle concerne tous les revenus qui excèdent ce seuil.

Un élargissement de la niche Coluche

Du côté des bonnes nouvelles également, on peut noter un élargissement de la niche Coluche qui est pérennisés et qui, si elle concerne toujours les dons faits aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, concerne désormais aussi les dons faits aux associations de lutte contre les violences domestiques et à l'égard des femmes.

Il est possible de réduire son impôt de 75 % du montant du don, dans la limite de 1 000 euros.

Un abattement supplémentaire de 100 000 euros sous conditions

Autre bonne nouvelle, la mise en place d'un nouvel abattement sur les donations au bénéfice des descendants en ligne directe (enfants, petits-enfants ou neveux et nièces en l'absence de descendance), dans la limite de 100 000 euros par donateur et 300 000 euros par donataire.

Notez toutefois que les conditions pour en bénéficier sont très strictes et spécifiques puisque l'exonération des droits de mutation à titre gratuit ne pourra s'appliquer que si les fonds servent dans les six mois qui suivent la donation à un achat immobilier ou des travaux énergétiques, pour un bien ayant le statut de résidence principale (au profit du propriétaire ou au profit d'un locataire).

Une contribution différentielle sur les hauts revenus

En plus de la taxe sur les hauts revenus, maintenue en 2025 et qui s'élève à 3 % pour les contribuables célibataires dont le revenu fiscal de référence dépasse les 250 000€ (500 000 euros pour un couple) et 4 % pour les contribuables célibataires dont le revenu fiscal de référence dépasse les 500 000€ (un million pour un couple), s'appliquera sur les revenus 2025 une contribution différentielle sur les hauts revenus. Ainsi, les personnes justifiant d'un haut revenu, à savoir des revenus supérieurs à 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple, devront payer un impôt moyen d'au moins 20 %. Si ce n'est pas le cas, ils devront payer une contribution différentielle pour atteindre ce seuil.

Bien que cet impôt complémentaire concerne les revenus 2025, un acompte de 95 % devra être versé par les personnes concernées entre le 1er et le 15 décembre 2025 afin que les effets sur le budget de l'État soit perçus avant 2026.

Un alourdissement de la taxe sur les transactions financières

La taxe Tobin, ou taxe sur les transactions financières, est relevé en 2025. Elle passe de 0,3 % à 0,4 %. Ainsi, les opérations d'achat d'actions sur les sociétés françaises dont la capitalisation est supérieure à un milliard d'euros seront taxées à 0,4 %, ce qui ne sera pas sans conséquence pour les gros investisseurs sur les marchés boursiers. La hausse de la taxe sur les transactions financières entrera en vigueur deux mois après la promulgation de la loi.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des modifications prévues par la loi de finance 2025 concernant l'immobilier (élargissement du PTZ, rabot sur le statut LMNP, etc.) dans notre article « Immobilier : ce qui change avec le budget 2025 ».