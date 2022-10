Boursorama lance la gestion profilée la moins chère du marché et la gestion libre au sein d’un même PEA

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Afin de répondre au besoin du plus grand nombre, Boursorama Banque lance un PEA profilé, simple, accessible et responsable, qui offre la possibilité de déléguer tout ou partie de la gestion de son PEA auprès de son partenaire Amundi.

Plus d'un million de clients ont rejoint Boursorama Banque depuis janvier dernier et deux tiers de ces nouveaux clients ont moins de 30 ans. Par ailleurs, un nouveau PEA sur cinq est ouvert chez Boursorama Banque[1] et près de 40% de ses nouveaux détenteurs ont moins de 30 ans.

Pour répondre aux besoins de ses clients, et notamment des plus jeunes d'entre eux, qui n'ont ni le temps ni toujours l'expertise pour investir en bourse, mais qui souhaitent profiter des rendements potentiels des marchés actions en fonction de leur profil de risque, Boursorama Banque élargit son offre et lance la gestion profilée pour les PEA classiques et les PEA 18-25 ans, en s'appuyant sur les expertises d'Amundi, le leader européen de gestion d'actifs[2].

Dans le cadre fiscal particulièrement avantageux du PEA et PEA 18-25 ans, les clients de Boursorama Banque peuvent ainsi confier aux experts d'Amundi la gestion profilée PEA de leur épargne avec des frais parmi les plus faibles du marché, compris entre 0,77 % et 1,60 % maximum.

Un PEA profilé simple, accessible, responsable et le moins cher du marché

Pour rendre le produit accessible au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes de ses clients, Boursorama Banque a construit avec son partenaire Amundi un produit peu onéreux, simple, accessible et responsable :

Pas cher : en fonction du profil de gestion retenu, les frais cumulés sur la gestion profilée du PEA sont compris entre 0,77 % (profil Prudent) et 1,60% (profil Offensif responsable) par an, tout compris. Il n'y a évidemment pas de frais d'entrée ou de sortie, pas de frais sur les rachats ou les arbitrages, pas de frais sur les versements libres ou programmés. Les frais pèsent donc peu sur le rendement du produit.

Simple : 4 profils de gestion sont proposés pour répondre aux besoins de tous les investisseurs, profil Prudent, Equilibre, Dynamique international et Offensif responsable. Le profil peut être modifié à tout moment et sans frais.

Accessible : la souscription et les actes de gestion sont 100 % mobile. Le PEA profilé est accessible dès 100 € à la souscription et à partir de 20 € pour les versements libres programmés, permettant ainsi à chacun, en fonction de ses moyens, de se constituer une épargne progressivement dans le temps.

Responsable : soucieux de répondre aux attentes des clients en matière de finance durable, le profil Offensif Responsable est composé à 100 % de fonds labelisés.

Transparent : une vision détaillée de son portefeuille qui permet de comparer les performances de la gestion profilée avec celles de la gestion libre grâce à la mise à disposition par le partenaire de rapports de gestion mensuels sur chaque profil.

Une innovation utile dans l'intérêt du client, débutant ou investisseur confirmé

L'opportunité de mêler (ou non) les deux modes de gestion est une première sur le marché français.

La possibilité d'associer gestion libre et gestion profilée permet de satisfaire le plus grand nombre, du néophyte à l'investisseur confirmé et indépendant, en offrant toutes les options possibles sachant qu'un seul PEA ne peut être détenu par client.

Pour l'investisseur autonome et confirmé, c'est l'occasion de diversifier son risque en confiant une partie de l'allocation de son PEA à l'expertise d'Amundi.

Pour le débutant, c'est un moyen simple et facile pour commencer à se construire une épargne boursière en adéquation avec son profil de risque.

Benoit Grisoni, directeur général de Boursorama, a déclaré : «Après le compte-titres ordinaire, l'assurance-vie et le plan d'épargne retraite, Boursorama complète, avec ce PEA profilé, unique en France, sa gamme de produits d'épargne en gestion déléguée. Il est désormais à la portée de nos 4 millions de clients de se constituer une épargne financière dans la durée et à leur rythme quel que soit leur profil d'investisseur.»

[1] Parts de marché calculé sur la base des statistiques Banque de France publiées en Juillet 2022

[2] Source IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021