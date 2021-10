L’ASPIM (Association Française des sociétés de placement immobilier) publie chaque trimestre les performances des SCPI. En juillet dernier, elle a révélé les résultats de la collecte du 2ème trimestre 2021. Qu’en est-il ? Les volumes de collectes des fonds immobiliers SCPI auraient augmenté de 16% par rapport au 1er trimestre de l’année !

Bonne performance de collecte pour les SCPI au 2ème trimestre /iStock-chinaface

Les résultats du T2 2021

Quelles recommandations d’investissement ?

Le communiqué de l’ASPIM révèle un retour à la normale pour de nombreuses sociétés de gestion qui auraient retrouvé leur collecte d’avant crise. C’est une bonne nouvelle pour les SCPI qui vont poursuivre le développement de leur parc immobilier. Une collecte de près de 2 milliards d’euros Au 2ème trimestre, les SCPI auraient collecté 1,95 milliards d’euros, soit une hausse de 16% par rapport au 1er trimestre où elles auraient collecté 1,7 milliards d’euros. Trimestre après trimestre, on note la confiance des investisseurs qui repart à la hausse depuis mars 2020, tout comme le volume des nouvelles souscriptions. Alors que les T2 et T3 2020 étaient des périodes sombres pour les investisseurs avec des collectes inférieures au milliard, le T4 2020 est venu embellir la fin d’année avec une collecte de 1,5 milliard d’euros. Quelles SCPI ont le mieux collecté ? Plein phare sur les SCPI spécialisées, qui ont le mieux collecté. Parmi les plus performantes, on note les SCPI appartenant au secteur de la santé et à celui de l’éducation. Les chiffres de l’ASPIM indiquent qu’elles représentent entre 23 % et 27 % de la collecte nette du trimestre. Plus de la moitié de la collecte, 53 % plus précisément, sont dédiés aux SCPI de bureaux. Puis 23% de la collecte viennent des SCPI spécialisées dans la santé et l’éducation. Ensuite, 16% de la collecte proviennent de la SCPI diversifiée. On remarque néanmoins un résultat décevant des SCPI logistiques qui ont drainé seulement 4 % de la collecte au T2 2021 puis des SCPI de commerces ainsi que les SCPI résidentiel, en bas de la liste, qui ne représentaient que 2 % du volume de collecte au 1er semestre 2021.Pour diversifier son patrimoine et percevoir des revenus complémentaires, la SCPI de rendement représente une opportunité. Il existe des SCPI thématiques (concentrées sur un domaine d'activité ou bien une région), mais aussi des SCPI diversifiées. Vous pouvez également faire appel à un conseiller pour construire un portefeuille multi SCPI et ainsi répartir le risque.