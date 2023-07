Billets gratuits, pass, vélos : la SNCF met le paquet sur la Bretagne cet été

La demande pour la Bretagne explose à la SNCF. (illustration) (Hpgruesen / Pixabay)

Face à l’augmentation du nombre de voyageurs en Bretagne cet été, la SNCF a dû s’adapter. Des billets plus nombreux, des offres et même des pass illimités sont proposés pour ces prochaines semaines.

La région Bretagne attire les voyageurs cet été. A tel point que la SNCF a dû s’adapter. En 2022 déjà, les ventes de billets TGV pour cette région étaient en hausse de 15 % par rapport à 2019 et elles devraient être encore supérieures cette année. Au final, 10 000 places supplémentaires ont été ajoutées, soit 1,4 million de billets de TGV proposés en juillet et août, rapporte BFM Business .

Une certaine préparation a été obligatoire : « Tous les blocs de climatisation ont été revus » a ainsi expliqué le directeur de l’axe TGV Atlantique au Télégramme . Même opération pour les TER. Le stock d’eau a également été augmenté de 20 % et des filtres UV installés dans certaines rames.

Plusieurs dispositifs

« Les réservations pour juillet sont déjà nombreuses car nous accueillons à la fois des voyageurs qui se déplacent pour leur travail et des vacanciers. En août, les deux tiers des places sont encore à vendre » a ajouté le directeur TGV Atlantique.

Et pour les voyageurs, plusieurs options, comme une liaison low-cost Ouigo Paris-Brest quotidienne et desservant Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. La région a également relancé Gratuité BreizhGo Jeunes pour les -26 ans qui peuvent profiter de 50 000 billets de car, TER et bateau gratuits, du 12 juillet au 3 septembre.

Un pass pour voyager en illimité

De plus, les billets TER à destination de toute la Bretagne seront proposés à -50 % les mardis, mercredis et jeudis du 18 juillet au 24 août. Enfin, grâce au dispositif Samedi Dingo, les billets TER sont affichés à 5 euros chaque premier samedi du mois.

Ceux qui souhaitent découvrir plusieurs endroits pourront profiter du pass Bretagne en liberté, de 2 ou 7 jours, qui permet de voyager en illimité, jusqu’à 5 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. Prix : entre 55 et 110 euros. Les adeptes de vélo ne sont pas oubliés puisque 112 000 places sont prévues pour ces deux roues dans les 26 TER, contre 44 000 en 2022. Une seule obligation : réserver une place à 1 euro.