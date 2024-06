Bien préparer les soldes-iStock-CarlaNichiata

Les soldes d’été 2024 : quand se tiendront-elles ?

Au plan national, le coup d'envoi sera donné le 26 juin à 8 heures du matin, tandis qu’elles prendront fin le mardi 23 juillet. Ces dates concernent aussi les enseignes en ligne qui, à l’instar de Cdiscount, Amazon, ou encore La Redoute, participeront aux soldes estivales. Mais revenons-en au commerce physique, et signalons que si, depuis quelque temps, les départements des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Orientales, de Corse-du-Sud et de Haute-Corse calaient leurs dates sur les périodes de forte affluence touristique, cette spécificité est, cette année, partiellement supprimée. En effet un arrêté du 21 avril 2023 a contraint les Alpes-Maritimes, et les Pyrénées-Orientales à s’aligner sur le planning national. En métropole, seule la Corse est donc autorisée à décaler ses dates, lesquelles sont ainsi fixées du 10 juillet au 6 août 2024. Les départements d’Outre-Mer, quant à eux, continuent à bénéficier de leurs propres plannings, à savoir : Du 28 septembre au 24 octobre 2024 pour la Guadeloupe, Du 3 octobre au 31 octobre 2024, pour la Martinique, Du 7 septembre au 4 octobre 2024 pour la Réunion (mais elles sont qualifiées de soldes d'hiver, celles d’été ayant eu lieu du 3 février au 1er mars 2024), Du 12 octobre au 8 novembre 2024 pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Du mercredi 17 juillet au 13 août 2024 pour Saint-Pierre et Miquelon, Enfin, la Guyane est alignée sur la Métropole

Opérations « tri » et « repérage »

Les soldes réussies sont celles qui ont été préparées en amont ! En effet, faire le ménage dans sa penderie permet tout d’abord de redécouvrir des trésors oubliés, mais aussi de lister ce qui vous fait réellement défaut. Une fois définis la « shopping list » et le budget à associer, l’opération « repérage » peut être menée sur le terrain, afin d’identifier les articles cibles. S’abonner aux e-newsletters des enseignes permet aussi d’opérer des « pré-choix » et même, dans certains cas, d’obtenir des remises supplémentaires à l’ouverture des soldes.

Rester focus sur l’objectif « vraies bonnes affaires » !

Les soldes sont une occasion, pour les enseignes, de déstocker tout en faisant bénéficier les consommateurs de remises de plus en plus attractives au fil des semaines, certes ! Mais c’est aussi, une occasion de créer du trafic permettant de les tenter avec les nouvelles collections, ou, parfois, de fausses bonnes affaires (telle que, par exemple, un article dont le prix aurait flambé juste avant les soldes pour chuter le jour J). Pour rappel, les « vraies » soldes répondent aux critères suivants : - Les produits concernés doivent bénéficier d’une bonne visibilité (étiquette ou tout autre marquage permettant de clairement identifier le rabais), - Ils doivent avoir été mis en vente au moins 30 jours avant le début des soldes, - Le prix de référence avant réduction doit lui aussi être indiqué, et il ne peut pas dépasser le prix le plus bas pratiqué durant les 30 jours qui ont précédé les soldes.