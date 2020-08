Bars et restaurants : en Île-de-France, la température des clients pourra être prise

Proposée par un syndicat, cette mesure n'a toutefois pas un caractère obligatoire et se fera sur la base du volontariat.

Très inquiets, les restaurateurs d'Île-de-France s'organisent. Les professionnels craignent en effet de devoir fermer leurs établissements à 23 heures, comme c'est le cas pour leurs homologues des Bouches-du-Rhône depuis mercredi. Une inquiétude encore renforcée par les propos du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi. «Rien n'est exclu (concernant la fermeture des bars et des restaurants à Paris et en petite couronne, NDLR)», indiquait-il alors.

«Nous perdons de l'argent depuis le 15 mars et nous n'avons pas eu de saison d'été. Il est impensable pour nous de fermer à 23 heures. Ce serait la mort économique de tout le secteur», explique au Figaro Pascal Mousset, le président du groupement national des indépendants hôtellerie, restauration et traiteurs (GNI) Paris Île-de-France, premier syndicat dans la région avec 6000 adhérents.

Livre de rappel et prise de température

Pour éviter toute fermeture anticipée des établissements, ou même un reconfinement, le GNI Île-de-France a formulé des propositions aux pouvoirs publics. Objectif : «Montrer aux préfets qu'on est des gens sérieux et qu'il faut nous laisser bosser», argumente Pascal Mousset.

Pour renforcer le protocole sanitaire déjà en vigueur (un mètre entre chaque table, serveurs masqués, clients masqués quand ils se déplacent), le syndicat propose deux dispositifs que les adhérents sont invités à mettre en place sur le terrain au plus vite dans le but de «rassurer les clients, les salariés et permettre une fréquentation en toute sécurité», précise Pascal Mousset.

Premièrement, le GNI Île-de-France propose la mise en place d'un livre de rappel. «On pourra noter le nom et le téléphone des clients passés dans un établissement. S'il y a un cas de Covid, les pouvoirs publics pourront ensuite recontacter les clients pour les informer afin qu'ils se fassent tester», détaille Pascal Mousset. «Mais on ne peut pas obliger les clients. C'est de la responsabilité de chaque établissement de refuser un client s'il refuse de laisser ses coordonnées», poursuit-il.

Autre mesure proposée : la prise de température. Là aussi, les clients peuvent refuser. «La prise de température peut se faire, sur la base du volontariat, avec un petit appareil infrarouge à 10 centimètres de la tempe», explique Pascal Mousset, qui martèle son mot d'ordre : éviter toute fermeture.

La mairie de Paris soutient les restaurateurs

Du côté de l'Hôtel de Ville, on se montre compréhensif avec les restaurateurs. «Nous sommes attachés à ce qu'ils puissent continuer à ouvrir après 23 heures. Une fermeture à 23 heures serait catastrophique pour eux car ils ne pourraient faire qu'un seul service», nous explique Olivia Polski, adjointe d'Anne Hidalgo au Commerce. «C'est un secteur important, gros pourvoyeur d'emplois», poursuit-elle.

«La maire de Paris a souhaité qu'on prolonge les extensions de terrasses : cela permet la distance physique pour espacer les tables afin de protéger les clients. Cela permet aussi aux restaurateurs de faire plus de couverts. On ne sait pas jusqu'à quand va durer l'épidémie, on fait ce qu'on peut pour aider les restaurateurs d'un point de vue sanitaire et économique», conclut Olivia Polski.