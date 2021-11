Banque : à quoi correspondent les chiffres inscrits sur votre carte ?

Savez-vous à quoi correspondent les 16 chiffres indiqués sur votre carte bancaire ? ( Crédits: © Valeri Luzina - stock.adobe.com)

Sur chaque carte bleue figure une suite de 16 chiffres. Une combinaison qui n'est pas dû au hasard, mais le fruit d'une méthode de calcul élaborée. Explications.

Par MoneyVox,

Vous étiez-vous déjà demandé à quoi correspondaient les 16 chiffres inscrits sur votre carte bancaire ? À première vue, cet enchaînement semble être le fruit du hasard. Il n'en est rien : les chiffres qui figurent sur les cartes bancaires ont un sens, et permettent même de vérifier qu'il s'agisse bien d'une véritable carte. Comment cela fonctionne-t-il ? Décryptage d'un élément de sécurité essentiel.

Une suite bien ordonnée de 16 chiffres

Avec plus de 72 millions de cartes bancaires en circulation en 2020, le succès de ce mode de paiement n'est plus à démontrer. Pourtant, certaines de ses facettes restent encore mystérieuses. C'est le cas de la combinaison de 16 chiffres divisés en 4 groupes de 4 chiffres qui figure au recto. Chaque nouvelle carte émise suit un même modèle basé sur l'algorithme de Luhn. Le premier chiffre permet d'identifier l'émetteur de la carte bancaire, à savoir : le 1 ou le 2 pour les compagnies aériennes, 3 pour les agences de voyages et de loisirs, 4 et 5 pour les banques et les établissements financiers, 6 pour le merchandising, 7 pour le pétrole, 8 pour les télécommunications et 9 pour les supports nationaux.

La combinaison des 6 premiers chiffres, quant à elle, permet de connaître avec précision l'émetteur de la carte. Par exemple, les cartes du réseau Visa commencent toujours par un 4, tandis que Mastercard affiche un 51 ou un 55. Du 7e à l'avant-dernier chiffre, il existe 1 milliard de combinaisons possibles permettant de reconnaître le porteur de la carte bancaire, c'est-à-dire le titulaire du compte courant associé. Enfin, le dernier chiffre permet de vérifier la validité de la carte bancaire grâce à l'algorithme de Lunh.

La méthode de calcul pour contrôler qu'une carte bancaire est véridique

Pour vérifier qu'une carte bancaire est authentique, une méthode de calcul existe, basée sur l'algorithme de Lunh. Pour cela, il convient de se munir des 16 chiffres inscrits sur la carte bancaire à vérifier. Il suffit ensuite de doubler un chiffre sur deux en commençant par l'avant-dernier. Si vous avez un résultat supérieur à 9, additionnez chaque unité (7 multiplié par 2 devient par exemple 14, soit 1+4).

Pour terminer, faites la somme des chiffres obtenus et des chiffres restants. Si le résultat peut être divisé par 10, la carte est valide. Sinon, il s'agit d'une fausse carte.

Exemple concret avec le numéro de CB suivant : 4417 1234 5678 9113

Retirons le dernier chiffre, puis multiplions un chiffre sur 2 :

2x1 = 2

2x9 = 18 = 1+8 = 9

2x7 = 14 = 1+4 = 5

2x5 = 10 = 1+0 = 1

2x3 = 6

2x1 = 2

2x1 = 2

2x4 = 8

Enfin, on additionne les résultats obtenus aux autres chiffres :

2+9+5+1+6+2+2+8+4+7+2+4+6+8+1+3 = 70

70 peut être divisé par 10. La carte est donc valide.

Le rôle des 16 chiffres inscrits sur les cartes bancaires

Les 16 chiffres inscrits sur les cartes bleues sont aussi consultables par les terminaux de paiement électroniques (ou TPE) des magasins. Cela permet de relier la transaction au compte courant concerné et de contrôler la véracité de la carte bancaire. Cette opération est possible grâce au code inscrit dans la puce et dans la bande magnétique. Alors à quoi sert l'inscription des 16 chiffres directement sur la carte bancaire ? Tout d'abord à payer en ligne, le porteur devant inscrire cette combinaison, la date de validité et le cryptogramme pour pouvoir valider un paiement. Mais les 16 chiffres lisibles sont aussi très utiles pour les voyageurs. En effet, dans certains pays, les commerçants sont obligés de saisir manuellement la suite de chiffres pour pouvoir initier une opération.