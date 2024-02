Avez-vous pensé à transférer votre épargne-retraite vers un PER ?

Le PER individuel a été conçu pour mieux répondre aux besoins des épargnants (Crédit photo : 123RF

Si vous détenez un ancien produit d'épargne-retraite (PERP, retraite Madelin, PERCO, Article 83), découvrez pourquoi il peut être intéressant de le transférer vers un PER.

Lancé dans le cadre de la loi Pacte en 2019, le PER (plan épargne retraite) connait un véritable succès auprès des épargnants français. Selon Bercy, près de 10 millions de PER ont été ouverts en 4 ans. Cette dynamique est portée à la fois par l'ouverture de nouveaux contrats mais aussi par les transferts d'anciens produits (PERP, retraite Madelin, PERCO, Article 83). Si vous détenez un de ces anciens contrats, découvrez pourquoi il peut être intéressant de le transférer vers un PER.

Bénéficier d'un produit d'épargne-retraite plus souple

Le PER individuel a été conçu pour mieux répondre aux besoins des épargnants. Il apporte une plus grande flexibilité par rapport à ses prédécesseurs le PERP et le contrat retraite Madelin. Ainsi, les cas de déblocage anticipés de l'épargne ont été élargis : avec le PER individuel, il est désormais possible de retirer son épargne pour l'achat de sa résidence principale.

Si le contrat retraite Madelin imposait une contrainte annuelle de versement (versements réguliers et plancher et un plafond de versement), cette contrainte n'existe plus sur le PER.

Une fois à la retraite, les modalités pour disposer de son épargne sont plus nombreuses : alors que les anciens produits ne prévoyaient qu'une sortie en rente viagère (ou bien, pour le PERP, la possibilité de débloquer 20% de l'épargne sous forme de capital), le PER peut être liquidé en rente viagère et/ou en capital, en une seule fois ou en fractionnant.

Par ailleurs, en cas de décès, si vous avez opté pour une liquidation en capital, l'épargne restante est transmise aux bénéficiaires de votre choix, en exonération de droits de succession, dans la limite de 30.500 euros si le décès intervient après 70 ans et de 152.500 euros s'il intervient avant 70 ans.

Une plus grande modernité

Avec le lancement de ce nouveau produit d'épargne-retraite, les assureurs en ont profité pour moderniser leur offre. Ainsi, les PER du marché proposent une gamme d'unités de compte plus large et plus variée et des options de gestion plus nombreuses comme la gestion pilotée qui vous permet de déléguer la gestion de votre contrat à un expert. La gestion par défaut des PER est la gestion pilotée à horizon : votre épargne est progressivement sécurisée à l'approche de la retraite. Enfin, la performance des fonds en euros est souvent meilleure sur ces nouveaux contrats. Par ailleurs, certains assureurs en ont également profité pour ajuster les frais prélevés sur leurs contrats (frais sur versement, frais de gestion) : transférer votre contrat peut vous permettre de bénéficier d'une meilleure tarification.

Rassembler tous vos produits d'épargne retraite au sein d'un seul et même contrat

Le PER comprend trois compartiments :

Un compartiment individuel appelé PER individuel. Il est le successeur du PERP et du Madelin retraite

Un compartiment collectif appelé PERCOL. Il est le successeur du Perco

Un compartiment catégoriel appelé PERCAT. Il est le successeur de l'Article 83.

Il est donc possible d'accueillir au sein d'un seul PER tous ses produits d'épargne retraite et regrouper ainsi la gestion de votre épargne retraite dans un unique contrat.

Comment transférer son épargne-retraite vers un PER ?

Vous pouvez donc transférer vos anciens contrats d'épargne retraite (PERP, Madelin retraite, Perco, article 83) vers un PER, mais également votre PER vers un autre PER. Des frais de transfert de 1% maximum seront prélevés si vous détenez le contrat d'origine depuis moins de 5 ans et le transfert est gratuit si vous le détenez depuis plus de 5 ans.