Aveugle, il affirme que son nouveau logement est inadapté à ses besoins

Didier est devenu aveugle en 2022 et a été contraint de déménager. Le logement social qui lui a été attribué ne serait ni conforme à la description qui lui a été faite ni aux normes pour les personnes à mobilité réduite.

Didier n’est pas né aveugle . Il est atteint de cécité depuis le 21 juin 2022. « J’occupais déjà un logement social de Périgord Habitat mais il était dans les bois et je ne pouvais plus conduire », confie-t-il au Figaro . Il s’est vu contraint de déménager et a obtenu un autre logement social, la résidence Napoléon-Magne à Trélissac, en Dordogne (24).

Le 5 juillet 2023, il a rendez-vous avec le bailleur social Mésolia qui lui présente son nouveau logement, sur plan. Il signe le bail sans même avoir visité le bien. « Mésolia a refusé que l’on visite le logement. On nous répondait que cela allait gêner les entreprises . On a été mis devant le fait accompli », se plaint Didier. Ce à quoi le bailleur social, contacté par Le Figaro répond: « Le locataire non-voyant de la résidence Napoléon-Magne a signé le bail de son logement après l’avoir consulté sur plan. Les travaux étant en cours ».

Sur le plan, il était mentionné jardin de plus de 21 mètres carrés mais en réalité une fois qu’il a pris possession des lieux, Didier découvre qu’il mesure à peine 10 m². Il va bientôt se faire accompagner par un labrador, un chien guide d’aveugle qui va lui être confié sous peu mais va se retrouver sur cette petite bande de terre au lieu d’un jardin. Mésolia se défend: « Concernant l’espace extérieur, il a été clairement mentionné sur les différents documents que la taille pourrait différer de celle du plan pour raison technique. Le locataire a été sensibilisé sur ce point par écrit et à l’oral ».

Mettre des bottes pour jeter les poubelles

Là n’est pas la seule déconvenue de Didier puisque le logement ne correspond pas non plus à ce qu’il attendait. La lumière s’allume toute seule dans la salle de bain et au bout de quelques minutes seulement elle s’éteint. « Lorsque je prends ma douche, je suis obligé de passer le bras à l’extérieur pour qu’elle se rallume », explique-t-il. Et ce n’est pas tout, la douche devrait mesurer 90 mètres mais en mesurerait 80 seulement et ne serait pas aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) . « J’avais bien précisé que j’étais en situation de handicap » , assène-t-il. Mais Mésolia affirme que « le cahier des charges concernant les normes PMR a été entièrement respecté ».

Les deux gouttières du balcon du dessus retombent devant sa baie vitrée et inondent son jardin. « À l’école des chiens guide, on me dit que mon labrador va patauger dans la boue », s’inquiète-t-il. Au rez-de-chaussée, la terrasse ne serait pas droite et l’eau de pluie s’évacuerait mal. « Je suis obligé de mettre des bottes pour aller aux poubelles », s’indigne Didier. Mésolia reconnaît ce problème et assure que « le problème va être résolu par le promoteur dans les meilleurs délais ».

Autre incompréhension de la part de Didier: aucune place de parking n’est prévue pour les visiteurs. « Si un taxi agréé veut venir me chercher, il ne peut pas se garer », s’alarme-t-il. Il se sent « prisonnier de son appartement », surtout qu’aucun repère n’est prévu dans le couloir pour l’aider à sortir. Didier a saisi un conciliateur de justice et espère qu’un dénouement heureux aura lieu. « On dirait qu’on fait la mendicité alors que je ne demande pas la lune mais juste des choses qui me sont dues. Je paie un loyer de 389 euros par mois et 44 euros de charges pour 47 m² et je n’avais même pas de placards dans la salle de bain. On m’a même répondu qu’il allait peut-être falloir que je déménage », affirme Didier. Mésolia de son côté se veut rassurant: « Nous disposons d’un service Garantie Parfait Achèvement qui traite des problèmes et dysfonctionnements intervenant après la mise en service d’une résidence neuve, qui répond à toutes les demandes exprimées par les locataires, notamment sur la résidence Napoléon Magne ».