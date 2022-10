Avant/après: un immeuble du Triangle d’or se refait une beauté pour 17 millions

Situé au 9, rue Marbeuf à Paris, le bâtiment a traversé 3 ans de travaux pour se transformer en 35 appartements avec service hôtelier (courte et longue durée).

C’est ce qui s’appelle une rénovation de longue haleine. Au terme de trois ans les deux immeubles haussmanniens situés au 9 et 11, rue Marbeuf en plein 8e arrondissement de la capitale, ont retrouvé une nouvelle vie. C’est l’enseigne Black Door qui a mené cette opération pour créer ici des appartements avec services. Après une réhabilitation complète, le site compte désormais 35 appartements (de 40 m² à 165 m²) dont 12 sont dédiés aux locations de courte durée et 23 à la longue durée.

Forcément, dans ce secteur particulièrement recherché pour apporter à la clientèle visée les prestations qu’elle attend, le coût des travaux est conséquent. Chez Black Door, on parle de 15 millions d’euros auxquels s’ajoutent 2 millions d’euros pour la décoration et l’ameublement. La distribution et le design entièrement repensés ont été confiés à Sabine Zellitch, SZ Interior et à Marion d’Antonio IMAO Design. Dans ce type de transformations, en vogue actuellement, l’idée est de proposer l’expérience de vie d’un appartement parisien avec le charme originel et l’esprit des lieux mais un niveau de service bien supérieur.

C’est ainsi que les façades en pierre de taille et les balcons des 2e et 5e étages ont eu droit à une remise à neuf et que les parquets en point de Hongrie, les moulures et les cheminées surmontées de leur miroir sont à l’honneur. Au passage, tous les étages ont été desservis par un ascenseur et les traditionnelles chambres de bonne du dernier étage laissent la place à d’élégants logements avec poutres apparentes et fenêtres de toit laissant entrer la lumière sans oublier de superbes vues sur la capitale. Le clou du spectacle est à chercher dans les sous-sols de l’immeuble du 11, où les écuries d’origine laissent la place à un spa de 200 m². Les volumes initiaux ont été conservés et afin de ne pas déstabiliser le bâtiment, la piscine a été construite entre les fondations, désolidarisée de tous les murs. Les services de bien-être et de conciergerie se complètent évidemment d’un restaurant, qui sera la première adresse parisienne de l’enseigne londonienne Chucs, spécialiste de la cuisine italienne.

Côté tarifs, les prix publics sont à la hauteur des prestations et de la côte du quartier. Sur le site de l’enseigne, on trouve les plus petits appartements à louer à partir de 630 euros la nuit et l’on s’envole rapidement à 1000 euros la nuit pour les appartements de deux chambres (65 m²). Évidemment on doit rester bien loin de l’appartement de 155 m² avec vue tour Eiffel et le 165 m² «classique»... Rappelons aussi passage, qu’une rapide visite sur le site officiel Demande de valeurs foncières laisse apparaître que les deux immeubles de 9 et 11 rue Marbeuf ont été vendus au printemps et à l’été 2018 pour une belle somme. L’un est enregistré pour 27,8 millions d’euros et l’autre pour 28 millions d’euros.