Aux États-Unis, des maisons pliables pour construire vite et pas cher

Ces habitations se plient et se déplient en seulement une heure comme un jeu. Une solution qui permet de réduire les coûts de construction et la durée du chantier. À importer en France?

Peut-on parler de petite révolution du logement? Des maisons pliables qui se déplient en une heure seulement, vendues à un prix à un prix défiant toute concurrence, voient le jour. Les murs, le toit et les sols se replient les uns sur les autres comme si la maison était un jouet gonflable. Ces maisons prêtes à l’emploi sont proposées à la vente à partir de 60.000 dollars, soit l’équivalent de 55.000 euros environ. À cela, il faut ajouter le coût du transport depuis l’usine de Las Vegas (pour environ 3 à 5 dollars par kilomètre, soit près de 5 euros le kilomètre). Il faut évidemment avoir préalablement fait l’acquisition du terrain où la maison sera dépliée. Le gaz n’est pas prévu.

Le fondateur de SpaceX Elon Musk lui-même en aurait acheté une pour accueillir ses invités. Certains ont même imaginé qu’il vivait dans cette petite maison, ce qu’il a démenti. Dans tous les cas, cette légende a mis en lumière cette nouvelle technique et a visiblement inspiré l’entrepreneur pour la création de sa Tesla Tiny House de 35 m².

Un jeu d’enfants

Plus besoin de se prendre la tête et d’attendre des mois que le chantier de sa maison prenne fin. Quelques semaines seulement après la commande, la maison est livrée. « Notre Casita peut être installée beaucoup plus rapidement que la plupart des maisons traditionnelles », assure la start-up Boxabl, spécialisée dans ces maisons dépliables, lancée en 2017. Elle est livrée avec cuisine équipée, une salle de bain, un espace de vie où l’on peut installer un canapé et une chambre, séparée du séjour par une demi-cloison.

La Casita, qui développe 35 m², est équipée des branchements à l’eau, à l’électricité, à Internet et au tout-à-l’égout. Un chauffe-eau électrique est livré avec la maison. « L’installation est un jeu d’enfant », assure la start-up. Les murs intérieurs sont constitués d’oxyde de magnésium. Ses propriétés le rendent résistant au feu, à la moisissure, à l’eau et aux insectes, selon la start-up. Le toit qui équipe la Casita est plat et doté d’une membrane étanche, isolée et résistante à la neige. Pour le moment, la maison est à destination d’une personne seule ou d’un couple sans enfant. Aucune casita ne dépasse les 35 m².

Pour le moment, la société enregistre encore peu de commandes, mais les choses semblent en train de changer. Elle a reçu un gros contrat de 9 millions de dollars pour 156 casitas destinés à la commission militaire de Guantánamo, Camp Justice, pour accueillir les avocats et les jurés lors des procès des détenus. Elle n’aurait produit que quelques centaines de maisons mais Boxabl assure qu’il existe une liste d’attente approchant des 200.000 réservations. D’ailleurs aux côtés de sa Casita, la start-up présente désormais un prototype sur 2 niveaux avec 3 chambres et terrasse. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives. Ce n’est donc pas encore la solution à la crise du logement mais déjà un outil pour proposer un toit accessible au plus grand nombre.