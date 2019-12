Au 1er janvier, les tickets de caisse seront obligatoires en Allemagne

Aujourd'hui, ni les boulangers ni les patrons de cafés ne donnent de tickets de caisse. Cette mesure vise à lutter contre la fraude fiscale.

Dès mercredi prochain, tous les commerçants allemands vont devoir donner un ticket de caisse à leurs clients, quel que soit le montant de leur achat. Le ministre social-démocrate des Finances, Olaf Scholz, est bien décidé à appliquer la mesure adoptée voici trois ans pour lutter contre l'évasion fiscale, malgré les protestations des écologistes, des milieux d'affaires ou de son collègue de l'Économie, le conservateur Peter Altmaier. L'association de défense de l'environnement Bund rappelle ainsi que les tickets sont en général imprimés sur du papier thermique, non recyclable et nuisible à la santé.

La chaîne de supermarché Rewe estime de son côté que la mesure entraînera pour ses magasins l'impression de 140.000 km de papier supplémentaire par an (+ 40%), tandis que la fédération des boulangers estime à 5 milliards le nombre de tickets à produire. Selon la loi, les caisses devront toutes être équipées d'un système de sécurité antifraude. Coût de la modernisation: de 300 à 500 euros par machine, selon la fédération de la distribution. Aujourd'hui, ni les boulangers ni les patrons de cafés ne donnent de tickets de caisse, sauf si le client le demande, ce qui est rare. Consommateurs et commerçants vont devoir changer leurs habitudes, même si en théorie la fourniture d'une facture électronique est possible.

Selon des estimations du syndicat des contribuables et de la Cour fédérale des comptes, ce sont au moins 10 milliards d'euros par an qui échappent au fisc du fait de la fraude et de l'évasion fiscales.