«Atypique», «grand standing», «à rafraîchir»: déchiffrez le langage des agents immobiliers

Pour attirer l’œil des acheteurs, les agences immobilières n’hésitent pas à enjoliver la réalité dans leurs annonces. Une astuce qui peut aussi faire des déçus.

«Quartier animé», «atypique», «très beau potentiel», «grand standing»... Qui n’a pas croisé ces mots en lisant une annonce immobilière ? Ces qualificatifs bien connus des acheteurs attirent l’œil. Une astuce «marketing» des agences pour multiplier les visites et donc les potentielles offres mais qui peuvent faire des déçus voire des mécontents. Car ces descriptifs peuvent aussi revêtir une réalité inverse. L’humoriste Patrick Timsit, ancien agent immobilier, nous avait mis en garde, il y a près de 20 ans, dans un sketch inspiré de son expérience professionnelle, «Les petites annonces» .

Après la visite d’un logement, le communicant Olivier Babeau a pris, lui aussi, un malin plaisir à donner le vrai sens, selon lui, de chacun des habituels qualificatifs que l’on retrouve dans une annonce immobilière (voir la liste ci-dessous). Pour « quartier animé », comprenez « impossible de fermer l’œil ». Un bien « atypique » est en réalité un logement « mal foutu, la cuisine est dans les WC ». Ou encore un appartement de « grand standing » n’est rien d’autre qu’un bien « plouc ».

« À force de visiter des logements, j’ai appris à décrypter ce qui est sous-entendu dans les annonces . C’est une façon subtile de faire d’un inconvénient, un avantage. Ce serait tellement plus efficace d’intégrer des «vraies» infos et indispensables en ce moment comme la présence (ou pas) d’un jardin ou d’une pièce “télétravail” », explique le président de l’Institut Sapiens qui déplore le « peu de progrès » en la matière des agences immobilières et souhaiterait que la présence du plan du logement dans l’annonce, soit obligatoire.

Qu’en pensent les intéressés? Le président de Century 21 a réagi sur Twitter avec humour et autodérision, n’hésitant pas à donner d’autres exemples. En voici un, bien connu des acheteurs immobilier: « À rafraîchir = prévoir de gros travaux ».

« Avec l’humour, il y a souvent une part d’exagération mais il y a un fond de vérité , reconnaît Laurent Vimont. L’agent immobilier a tendance à enjoliver les photos et à se laisser aller dans l’excès pour le descriptif des biens à vendre ». Mais, pour ce professionnel de l’immobilier, l’agent n’est pas le seul fautif. « Il doit aussi anticiper le fait que 65% des ménages achètent finalement un bien différent de celui auquel ils avaient pensé à l’origine . Seules la localisation et la surface ne changent pas », estime le président de Century 21.

Quoi qu’il en soit, les trois tweets d’Olivier Babeau ont suscité beaucoup de réactions ou de commentaires. Au total, près de 4000 «likes» à ce jour et plus de 430 partages. « Pour “atypique”, je confirme “mal foutu”. La maison de mes parents, où on se cogne la tête dans chaque escalier et sous deux-trois portes », témoigne un internaute. « La grosse alerte, c’est l’adjectif “charme”. En général, ça signifie “construit dans les années 50 et jamais rénové” », s’amuse un autre.