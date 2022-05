Attention, cette nouvelle arnaque au colis peut ruiner votre compte bancaire

Des escrocs ont mis en place une arnaque au colis DHL pour tenter de dérober les coordonnées bancaires des victimes. (phily_shotz / Pixabay)

Prudence si vous attendez un colis livré par la société de transport DHL. Des escrocs ont mis en place une nouvelle arnaque dans le but de dérober vos coordonnées bancaires. Ils prétendent que votre livraison rencontre des difficultés et vous envoient vers un site fictif pour vous piéger.

Les pirates informatiques ne cessent de mettre au point des arnaques de plus en plus ingénieuses. Une des dernières en date est une arnaque au colis DHL, la société de transport américaine. Des escrocs ont créé un faux site Internet aux couleurs de l'entreprise avec un objectif : récupérer les informations bancaires des victimes et pouvoir vider leur compte, rapporte Capital .

Tout commence par un mail ou un SMS envoyé à la personne qui attend son colis. On lui indique que sa livraison rencontre des difficultés. Pour tenter de résoudre le problème, on l'invite à cliquer sur un lien, censé renvoyer vers le site de DHL. Mais la victime se retrouve en réalité sur le faux site Internet et un chat s'ouvre pour, soi-disant, résoudre le problème de livraison.

Un faux site, un faux chat

C’est à ce moment-là que les pirates entrent en action. Via le chat, ils tentent de récupérer plusieurs informations. Sur le colis et la livraison, pour commencer. Puis ils demandent à la victime de renseigner ses identifiants de connexion sur le site DHL ou encore ses coordonnées bancaires.

Si leur cible va au bout du processus, elle est redirigée vers un faux système de sécurité, censé vérifier la validité de sa carte bancaire. Elle est ensuite invitée à créer un mot de passe à usage unique pour valider l'opération. Mais il est déjà trop tard, puisque les pirates informatiques ont déjà réussi à obtenir ses coordonnées bancaires.