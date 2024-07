ATLAND Voisin fait une entrée remarquée dans le secteur de la santé en Espagne

ATLAND – la foncière cotée à Paris – poursuit sa stratégie de diversification en investissant dans le secteur de la santé en Espagne. C'est une première étape significative pour cette société qui cherche à étendre ses activités au-delà de l'immobilier tertiaire traditionnel. L'acquisition – réalisée pour le compte de sa SCPI Épargne Pierre Europe – porte sur deux établissements de soins situés dans la région de Madrid, spécialisés dans la réhabilitation psychosociale pour personnes souffrant de troubles mentaux sévères. Ces centres feront l'objet d'importants travaux d'extension pour augmenter leurs capacités respectives à 40 et 49 lits.

Un partenariat de long terme avec un opérateur réputé en Espagne

ATLAND n'a pas fait ces investissements en solo. L'entreprise s'est associée à Grupo 5 , la filiale espagnole du groupe Clariane. Présent dans 15 communautés autonomes d'Espagne, Grupo 5 gère plus de 150 centres et accueille quotidiennement plus de 5.000 personnes dans ses établissements spécialisés dans la santé mentale, la neuroréhabilitation, l'urgence sociale et la protection de l'enfance.

Les deux centres madrilènes nouvellement acquis seront exploités par Grupo 5 dans le cadre d'un bail ferme d'une durée de 15 ans . Une situation idéale pour ATLAND qui construit ainsi une position en tant que partenaire de long terme auprès d'un opérateur de référence dans son secteur.

« Cette première opération illustre notre stratégie d'investissement , comme partenaire sur le long terme aux côtés d'opérateurs de référence », a ainsi déclaré Nicolas Porcheron, le Directeur des investissements Santé chez ATLAND.

Répondre à une demande croissante

Le choix de l'Espagne n'est pas anodin pour le groupe immobilier français. Selon M. Porcheron, c'est le pays européen où les besoins en matière de soins ont le plus augmenté ces dernières années , ce qui en fait un marché particulièrement prometteur.

De son côté, Philippe Morin, le Directeur général de Clariane Espagne, s'est réjoui du renfort d'ATLAND : « Il est important d'avoir des partenaires qui croient en notre projet et nous permettent de continuer à développer notre activité pour offrir une meilleure prise en charge aux personnes vulnérables et créer des emplois », analyse-t-il.

Une première étape décisive

Cette double acquisition a été réalisée par ATLAND pour le compte de sa SCPI Épargne Pierre Europe , un véhicule labellisé ISR lancé fin 2022, qui capitalise déjà plus de 75 millions d'euros au 31/12/2023. Ainsi, ATLAND rend concrète sa nouvelle stratégie présentée en mars dernier. Le groupe – qui emploie 244 collaborateurs – entend capitaliser sur son expertise en gestion d'actifs et développement immobilier pour se déployer dans le secteur porteur de la santé.

Nicolas Porcheron a d'ores et déjà annoncé que d'autres opportunités similaires étaient activement recherchées en Europe , confirmant l'ambition d'ATLAND de poursuivre son développement dans cette voie. Cette opération sur deux actifs de santé situés en Espagne marque donc un tournant décisif pour le groupe , qui franchit avec succès la première étape d'une diversification promise à un bel avenir.