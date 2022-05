L'assurance-vie confirme une fois de plus qu'il s’agit d’un des placements préférés des Français, avec un niveau record de versements lors du premier trimestre de l'année. Pour autant, les encours sont à la baisse.

Assurance-vie : versements records mais encours en baisse - iStock.com / simon2579

L'assurance-vie atteint un niveau record en plus de dix ans

Il faut remonter à 2011 pour constater un tel niveau de versements en assurance-vie car comme en témoignent les chiffres publiés récemment par France Assureurs - anciennement Fédération française de l'assurance (FFA) - la collecte totale a atteint pas moins de 8,4 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2022. Le mois de mars a même connu une nette hausse des versements avec +2,2 milliards d'euros. A l'arrivée, en mars 2022, le total des versements se chiffrent à 14,3 milliards d'euros, en hausse de plus d'1 milliard d'euros en comparaison avec mars 2021. Prévoyants, les Français ont pris la décision d'épargner davantage, poussés tant par l'incertitude économique des mois et années à venir sur fond de guerre en Ukraine, que par l'inflation actuelle et la probable réforme des retraites en préparation. Sur ce dernier point, la plupart des épargnants choisissent en effet l'assurance-vie comme support de placement dans l'optique de constituer un complément de retraite, sur fond de baisse généralisée des niveaux de pension issues du régime général. L'annonce récente du nouveau gouvernement de vouloir à la fois mener à son terme l'épineuse réforme des retraites et de repousser l'âge de départ à 65 ans devrait selon toute vraisemblance encourager les ménages à poursuivre leur effort d'épargne à long terme.

Les encours marquent le pas et baissent

Autre enseignement des chiffres publiés par France Assureurs : les Français orientent désormais volontiers une partie de leurs placements sur les unités de comptes. Ce type de contrat d'assurance-vie présente l'intérêt d'un rendement possiblement élevé en contrepartie d'une prise de risque, car les sommes sont placées sur les marchés financiers, avec ce que cela peut donc supposer comme fluctuation. D'autant qu'à l'heure actuelle, les rendements des fonds en euros sont bien en-deçà de leur niveau d'il y a quelques années à peine et se sont établis à 1,7% brut en moyenne en 2021. De leur côté, les contrats en unités de comptes ont affiché des performances bien supérieures en 2021, comprises entre 5% et 8% selon les contrats. Par ailleurs, l'autre fait marquant des chiffres publiés par France Assureurs réside dans la diminution des encours. Il faut dire que la baisse des marchés financiers a forcément grippé quelque peu la machine. Pour autant, tous les observateurs s'accordent à dire que le choix des Français d'investir sur les unités de comptes s'avèrera payant à moyen et long terme, chose que confirme Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs : "Dans un contexte macroéconomique et international toujours incertain, les Français considèrent l’assurance vie comme le produit d’épargne de référence. Au-delà de la protection de leur épargne sur le long terme, l’assurance vie leur permet aussi d’allier rentabilité et liquidité.” Aussi, pour compenser les éventuelles pertes, nombre d'épargnants choisissent un contrat d'assurance-vie mixte, en ventilant leur capital sur des fonds en euros et sur des unités de comptes. Une bonne manière de jouer sur les deux tableaux : sécurité et rendement.