Assurance Vie : les incertitudes autour du rendement 2024 des fonds en euros

Après une année 2023 marquée par la nette remontée du rendement des fonds en euros de l'assurance vie, les perspectives pour 2024 pourraient être moins favorables. À quoi faut-il s'attendre ?

Alors que les épargnants avaient bénéficié d'une amélioration notable des rendements des fonds en euros de l'assurance vie en 2023, l'année 2024 s'annonce plus incertaine. Entre la réduction des réserves des assureurs, un contexte de marché moins favorable et la concurrence du Livret A, les perspectives pour ces placements sécurisés pourraient être plus décevante que prévu. Explications.

Les réserves des assureurs ne sont pas infinies

En 2023, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, les épargnants investis en fonds en euros sur leur contrat d'assurance vie ont perçu une rémunération de 2,60 % en moyenne, en nette augmentation par rapport à l'année précédente (1,90% selon l'ACPR).

Selon l'ACPR, les obligations (qui ont représenté 60 % des placements des assureurs), ont vu leur taux moyen de rendement augmenter à 2,20 % en 2023 après plusieurs années de baisse. Cependant, la partie récurrente du rendement a continué de diminuer en raison du remplacement d'obligations à haut rendement par des obligations moins rémunératrices.

Face à la concurrence du Livret A (gelé à 3,00 % et qui a rapporté en moyenne 2,00 % sur 2023), de nombreux assureurs ont pioché dans la provision pour participation aux bénéfices (PPB) pour augmenter les taux de revalorisation de leurs fonds en euros et rester compétitifs.

En conséquence, cette provision a diminué, atteignant 4,90 % des provisions d'assurance-vie fin 2023 (contre 5,4 % fin 2022). Ces réserves, mises de côté pour soutenir les rendements en cas de besoin, ne pourront donc plus être utilisées de manière aussi intensive en 2024.

Un contexte de marché moins favorable

La performance des actifs composant les fonds euros, tels que les actions et l'immobilier, pourrait impacter négativement les rendements. Ces actifs représentent environ 20 % dans la composition des fonds en euros. Contrairement à 2023, cette année, les assureurs ne devraient pas pouvoir compter sur la bonne performance des marchés financier et immobilier.

Dans Les Échos, Cyrille Chartier Kastler fondateur du cabinet Facts & Figures, anticipe pour 2024 une baisse du marché actions, de l'ordre de 10 à 15% pour le CAC 40 (contre +16,52% en 2023). De plus, la correction en cours sur le marché immobilier devrait également impacter la rentabilité des fonds euros.

Le rendement du Livret A

Le taux du Livret est maintenu à 3,00 % jusqu'en janvier 2025. Mais au regard de l'inflation (1,90 % sur les 12 derniers mois selon l'Insee), le taux du Livret pourrait à nouveau baisser le 1er février 2025. Cela pourrait inciter les assureurs à ne pas augmenter le rendement 2024.