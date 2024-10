Assurance vie : en septembre, l'assurance vie a attiré les épargnants

( AFP / DENIS CHARLET )

Une belle rentrée. En septembre, l'assurance vie a attiré les épargnants, selon les données publiées ce mardi 29 octobre par France assureurs. Ce produit d'épargne "confirme une nouvelle fois son attractivité", a salué le directeur général de la fédération professionnelle de l'assurance, Paul Esmein, lors d'une conférence téléphonique.

Détenus par quelque 19 millions de français, les contrats d'assurance vie ont enregistré le mois dernier un niveau de cotisations (sommes versées sur les contrats) record pour un mois de septembre, à 12,3 milliards d'euros (+10% sur un an). Le niveau de prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) a dans le même temps affiché une baisse de 12%, à 9,8 milliards d'euros. L'écart entre les dépôts et les retraits, dit "collecte nette", s'élève donc à 2,5 milliards d'euros, la deuxième meilleure performance en 15 ans, avec une progression de l'encours des unités de compte (UC) comme des fonds euros.

Les titulaires de contrats d'assurance vie ont déposé depuis le début d'année 21,3 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré, portant l'encours total à 1.977 milliards d'euros à fin septembre. L'assurance vie a également su résister pour le moment aux velléités de certains députés, dont le Modem Jean-Paul Mattei, de modifier son régime fiscal avantageux dans le cadre du budget 2025.

Deux amendements qui inquiètent la profession

Le député souhaitait "aligner la fiscalité de la transmission des contrats d'assurance vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe" en installant des seuils progressifs de taxation de 30%, 40% et 45%, au lieu du seuil unique de 31,25% actuel.

Une autre amendement, déposée par la députée de Droite républicaine Véronique Louwagie, inquiète davantage la profession. Il permettrait une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d'assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans et qui auront atteint 70 ans au 31 décembre 2025 dans la limite de 152.500 euros par bénéficiaire. "On suppose que l'effet serait significatif", a souligné ce mardi Paul Esmein, "très vigilant" sur cette disposition" qui pourrait entrainer des vagues de rachat important et donc une déstabilisation de l'épargne de long terme".

"Lorsqu'il y a une vague de rachat importante, évidemment les produits qui sont vendus en premier sont les produits les plus liquides", a-t-il ajouté, premiers desquels les actions d'entreprises cotées.