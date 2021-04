Assurance vie : comment booster son fonds euros ?

Socle du contrat d'assurance-vie, le fonds en euros mérite toute votre attention ( Crédits : 123 RF)

Alors que les Français se tournent plus volontiers vers les placements de l'épargne réglementée (livret A en tête) pour placer l'épargne accumulée depuis le premier confinement, l'assurance vie elle n'a plus la cote. Ainsi, le livret A et le LDDS enchaînent des records de collecte depuis mars 2020 quand l'assurance vie accumule les mois de décollecte.

Pourtant, le fonds euros de l'assurance vie est un placement à capital garanti qui peut être bien plus performant que n'importe quel livret bancaire, à condition toutefois de respecter quelques règles simples que nous détaillons pour vous dans cet article.

Opter pour un contrat assurance vie sans frais

Pour profiter d'une performance accrue de son fonds euros, le premier réflexe à avoir est de souscrire un contrat assurance vie qui ne facture pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage et pas de frais sur rachat. Cela vous permettra de ne pas voir le rendement de votre placement dégringoler à cause de ponctions à l'entrée et à la sortie.

Les frais annuels de gestion du fonds euros ne doivent pas non plus être trop importants au risque de voir le rendement de votre enveloppe chuter drastiquement. Les frais de gestion du fonds euros s'élèveront idéalement entre 0,60 % à 0,80 %, une fourchette de taux à laquelle se conforme la plupart des courtiers et banque en ligne.

Faites bien attention aux frais : un écart de quelques points de base, sur plusieurs années et avec un encours relativement important représentera vite quelques milliers d'euros.

Choisir un fonds euros performant

Si vous prévoyiez d'investir uniquement dans le fonds euros de l'assurance vie (rappelons que l'investissement 100 % fonds euros reste possible sur certains contrats), mieux vaut faire un comparatif assurance vie et choisir un contrat qui propose un fonds euros attractif et ne pas tenir compte des autres caractéristiques du contrat. Notez qu'un même contrat assurance vie peut proposer un seul fonds euros ou bien vous laisser le choix entre plusieurs.

Pour bien choisir son fonds euros, il conviendra aussi d'examiner attentivement plusieurs points. D'abord, prêtez attention à la composition du fonds euros et au type de fonds euros proposé. S'ils sont toujours majoritairement investis en obligations, certains comportent aussi une part non négligeable d'actifs immobiliers (fonds euros immobilier), ou d'actions (fonds euros dynamiques). Les fonds euros croissance font également la part belle aux actions, avec une durée de blocage du fonds. Dans ce cas, le capital est garanti seulement au terme de la durée de blocage du fonds. Les fonds euros dits alternatifs que nous venons d'évoquer (fonds euros immobilier, fonds euros dynamique et fonds euros croissance) affichent généralement un rendement bien supérieur au fonds euros classique. Attention cependant, tous les contrats d'assurance vie ne les proposent pas et ils nécessitent souvent d'investir une partie des encours détenus sur l'assurance vie en unités de compte (UC).

Investir une part de son encours assurance vie en unités de compte

Pour de nombreux contrats d'assurance vie, placer sur des unités de compte une partie de son encours permet non seulement d'avoir accès à des fonds euros plus attractifs en termes de rendement mais aussi de bénéficier d'une majoration du taux de rendement du fonds euros. En effet, il n'est pas rare que le taux du fonds euros soit majoré en fonction de la part d'UC détenue. Plus l'encours en UC est important, plus le « taux de participation aux bénéfices » le sera aussi. Et ces « bonus » peuvent parfois doubler le rendement du fonds euros !

Investir une partie de son encours en UC constitue donc un moyen avantageux de booster la performance du fonds euros. En outre, c'est le rendement lui-même du contrat assurance vie qui devrait être dopé dans la durée puisque les UC permettent d'investir sur les marchés actions, une classe d'actifs particulièrement performante sur le long terme.