Assurance vie : bonnes performances en 2019 avec les «profils» du Revenu

Cela fait plusieurs années que Le Revenu vous accompagne dans une dynamisation nécessaire de votre contrat d'assurance vie. Pour chaque contrat Trophée d'Or nous vous proposons une allocation financière clé en main. Voici les performances de nos dix meilleurs profils en 2019.

Technicité, sang-froid... la gestion de vos avoirs financiers prend du temps, de l'énergie et demande des compétences pointues. Car la solution, pendant longtemps convaincante, qui consistait à placer toute son épargne dans le seul fonds en euros, garanti et liquide, n'est plus forcément adaptée à l'ensemble des épargnants.

Un rendement du support sécurisé qui s'est érodé au fil des ans (estimation proche de 1,4% en 2019, avant les prélèvements sociaux de 17,2%) en est la cause. Pour espérer faire mieux à long terme, une dose de risque, maîtrisée et, surtout, adéquate avec votre profil d'investisseur est nécessaire. Mais comment faire les bons choix ?

Deux profils de gestion clés en main

Pour chaque contrat d'assurance vie multisupport récompensé par un Trophée d'Or, nous vous proposons une allocation conseillée par Le Revenu sur la base des supports financiers disponibles au sein du contrat.

Nous avons retenu les deux profils de gestion les plus fréquents chez nos lecteurs : un profil prudent qui consacre 80% au fonds en euros et 20% à des unités de compte et un profil équilibré, composé pour 60% du fonds en euros et pour 40% d'unités de compte.

Au sein de ces unités de compte, nous retenons principalement des fonds avec une dominante en actions françaises, européennes et américaines de toutes tailles. Nous retenons également, de façon plus minoritaire toutefois,