Assurance : une forte hausse des prix attendue en 2023 pour les contrats auto et habitation

Inflation, prix des réparations, catastrophes naturelles… les compagnies d'assurance sont confrontées à des problématiques de taille. Résultat : l'assurance des voitures et des habitations coûte de plus en plus cher.

Par MoneyVox,

Fin septembre, les assureurs et le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, se sont entretenus à propos de la future augmentation tarifaire sur les contrats d'assurance auto et habitation. Une réunion qui a apporté quelques pistes pour préserver le budget des ménages les plus fragiles, mais qui ne pourra néanmoins pas enrayer totalement le phénomène de hausse des cotisations.

Les solutions des assureurs pour préserver le pouvoir d'achat des Français

Bruno Le Maire réclamait aux assureurs de modérer l'augmentation de leurs tarifs qui interviendra début 2023. Mais, confrontées à des problématiques de coûts, les compagnies d'assurance ne lui ont accordé que quelques concessions. Ainsi, les jeunes de moins de 25 qui sont au chômage vont bénéficier d'un chèque auto de 100 euros pour les aider à régler la facture, souvent très coûteuse en raison d'un coefficient de bonus-malus encore faible.

En-dehors de ce coup de pouce général, certains assureurs ont pris des engagements particuliers. C'est le cas de la Macif et de la Matmut qui ont décidé d'effectuer des gestes commerciaux à destination des étudiants et des propriétaires de véhicules électriques. Des mesures qui ne parviendront pas à enrayer la hausse des cotisations attendue aux alentours des +3 à +5 % début 2023 pour tous les contrats d'assurance auto et habitation.

Pourquoi les prix des assurances habitation et auto vont encore augmenter ?

Par l'intermédiaire de leurs augmentations tarifaires, les assureurs cherchent à compenser l'augmentation du coût des sinistres. Côté assurance auto, ce sont les prix des réparations et des pièces détachées qui s'envolent. En cause ? L'augmentation globale des coûts des matériaux, du prix de la main-d'œuvre, mais aussi la part de plus en plus importante de SUV dans le parc automobile français, particulièrement coûteux à réparer. Pour comparaison, le prix des pare-chocs a augmenté de 5,2 % pour les berlines, contre 10,5 % pour les SUV, soit le double !

L'assurance habitation, quant à elle, est confrontée à un autre enjeu : les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents, engendrant des réparations coûteuses sur les maisons et les appartements touchés. Inondations, sécheresse, incendies… autant de phénomènes liés au dérèglement climatique qui vont encore s'accentuer au cours des prochaines années. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France table sur une augmentation des prix pour ces contrats comprise entre 130 et 200 % à horizon de 30 ans.

Les autres propositions du gouvernement pour freiner la hausse des prix

Au-delà des mesures directement visibles sur le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement mise sur deux autres solutions pour limiter le phénomène de hausse des prix des assurances auto et habitation. Première d'entre elles : supprimer la carte verte apposée sur le pare-brise des véhicules. Une mesure qui permet à la fois de réduire les coûts liés à l'impression et l'envoi de ces documents pour les assureurs, mais aussi à limiter l'impact écologique de ce petit morceau de papier.

Seconde incitation du gouvernement : utiliser davantage de pièces de réemploi, c'est-à-dire des pièces détachées d'occasion, afin de réparer les véhicules moyennant des tarifs raisonnables. Malgré cela, il faudra tout de même s'attendre à une hausse sensible des prix des différents contrats en 2023. Côté assurance habitation, les professionnels du secteur estiment la hausse minimale à 3 %, avec jusqu'à 5 % selon l'estimation haute du cabinet Fact & Figures. Même son de cloche pour l'assurance auto, dont la hausse est aussi attendue aux alentours des 3 à 5 %.