Assurance habitation en hausse, que faire ?

Assurance habitation : le climat, facteur majeur de la hausse des prix

Selon les chercheurs, les tempêtes comme Ciaran sont plus fréquentes depuis que les conséquences du changement climatique se font davantage ressentir. Les inondations causent aussi des dégâts. Celles survenues en 2023 dans le Nord, par exemple, sont à l’origine de 640 millions d’euros de dommages. On parle en outre beaucoup des maisons fissurées à cause des sécheresses. Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus importantes et dans le secteur de l’assurance, on cherche à répercuter les coûts de ces dernières sur les tarifs appliqués en assurance habitation. Pour information, en 2022, les sinistres climatiques ont coûté plus de 10 milliards d’euros aux compagnies d’assurances.

Les autres facteurs à connaître

Pour 2024, les experts anticipent une hausse de la prime d’assurance habitation de 5 à 7,5 %. Mais si l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles conduit les assureurs à revoir leurs tarifs à la hausse, elles ne sont pas l’unique raison. En effet, entre l’inflation, la hausse des coûts des matériaux, l’augmentation du nombre de cambriolages (+11 % en 2023 selon le Ministère de l’intérieur) et autres, les assurances adaptent leurs tarifs.

Augmenter la surprime Cat Nat ?

Selon Florence Lustman, présidente de France Assureurs, les Français dépensent en moyenne 25 €/an pour la partie risques climatiques. Cela représente 12 % du montant total de l’assurance habitation, un pourcentage fixé par l’État. Or, c’est un pourcentage assez bas pour des risques en constante augmentation. En conséquence, le secteur de l’assurance demande la hausse de la « surtaxe catastrophe naturelle ». La Caisse centrale de réassurance suggère d’augmenter la surprime Cat Nat (catastrophes naturelles) de 12 à 22 % pour les contrats liés à l’assurance habitation et aux biens professionnels (avec une première phase d’augmentation - de 12 à 19 % - puis une seconde phase jusqu’à 22 %). L’objectif ? Générer 500 millions d’euros de plus par année. La CCR estime que les sinistres liés au climat vont augmenter de 40 à 60 % d’ici à 2050 et qu’il faut donc des primes annuelles de 3,2 milliards d’euros (contre 2 milliards d’euros actuellement). De son côté, France Assureurs demande une hausse de la surprime au moins égale à 6 %, la faisant passer à 18 %. Cela équivaudrait, pour les foyers français, à un euro de plus à dépenser chaque mois. La décision d’augmenter la surprime Cat Nat revient au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Du côté des assureurs, on attend une hausse validée pour le 1er avril au plus tard.

Assurance habitation : que faire face aux tarifs en hausse ?

Il est recommandé de vérifier votre couverture tous les trois ans environ. Comparez votre contrat à ceux proposés par d’autres compagnies d’assurance. En changeant d’assureur, vous pourriez réaliser des économies appréciables. Vous pouvez aussi tenter de négocier le montant de votre prime d’assurance. Enfin, équiper votre bien (alarme anti-intrusion…) peut vous faire bénéficier de prix plus avantageux (selon les compagnies).