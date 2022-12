Assurance auto : Ces marques de voitures sont les moins chères à assurer

Ce sont les possesseurs de Mitsubishi et de Dacia qui paient les primes d'assurance les moins chères. (Pixabay / Florian Pircher)

Le coût de la prime d'assurance auto varie selon la valeur du véhicule. Cela signifie qu'il y a de grandes différences entre toutes les marques selon leur segment. Avantage aux véhicules low cost et aux marques asiatiques.

Un automobiliste a payé en moyenne 630 euros sa prime d'assurance en 2022. On sait que le montant des contrats d'assurance varie d'une région à l'autre. En Bretagne, la prime revient à 491 euros quand un Francilien va payer 745 euros, pointe Turbo . Mais cette prime varie aussi selon la valeur du véhicule. Il y a donc de grandes différences entre les marques, selon une étude d'Assurland relayée par BFMTV .

Ce sont les possesseurs de Mitsubishi et de Dacia qui paient les primes d'assurance les moins chères. 412 euros pour les premiers et 416 euros pour les autres. La marque low cost du groupe Renault commercialise des véhicules à bas prix. C'est le cas aussi de la marque japonaise qui vend la SpaceStar à 13 890 euros. Ce qui impacte le prix de l'assurance. D'autant que les assurés peuvent plus facilement choisir pour ces véhicules de les assurer au tiers plutôt qu'en tous risques.

Les véhicules asiatiques en bonne position

Quand on observe les 10 premières places du classement des primes d'assurances les moins chères, on note la présence de quatre marques asiatiques (Suzuki 3e, Toyota 5e et Kia 8e). Figurent également dans le haut du classement : Fiat, Skoda, Smart ou encore Ford. Quand on cherche les marques françaises, Citroën est 4e (536 euros) Renault est en 16e position (598 euros) et Peugeot sur la 21e marche (639 euros).

Au fond du classement, on retrouve des marques haut de gamme ou sportive. Les trois dernières places sont occupées par Maserati (1 117 euros de prime), Porsche (1 055 euros) et BMW (933 euros). Subaru et Tesla sont proches avec respectivement une prime de 923 et 915 euros.

Avantage à l'électrique

Les propriétaires de voitures électriques payent moins cher que les autres grâce à la suppression de la TSCA (Taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour ce type de voitures achetées entre 2021 et 2023. Les assureurs peuvent également faire un effort commercial de leur côté.



Les propriétaires de Tesla paient de fortes primes mais cela s'améliore. Le montant de celles-ci a baissé de 11 % en deux ans, selon l'étude d'Assurland. Les nouveaux modèles Model 3 et Model Y sont commercialisés à des prix plus abordables que les Model S et Model X.