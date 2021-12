Arnaques auxdistributeurs : Leur nombre baisse à Paris mais attention à la technique du « billet magique »

Le nombre d'arnaques aux distributeurs de billets est en baisse à Paris (illustration). (Peggy_Marco / Pixabay)

A Paris, lesarnaques audistributeur automatique de billets(DAB) ont baissé de 38 % en 2021 par rapport à l'année précédente. Les policiers ont toutefois remarqué l'émergence d'une nouvelle technique dite du « billet magique ».

Les arnaques audistributeur automatique de billets(DAB) ont diminué de 38 % à Paris. SelonJulien Herbaut, patron de la sûreté territoriale (ST) interrogé par Le Parisien , 624 arnaques ont été recensées cette année contre 1020 en 2020. Cette baisse peut s'expliquer par la pandémie qui «a pu ralentir le mouvement de ces groupes très mobiles » ainsi que par « la prise de conscience des usagers aux DAB » .

Les policiers sont toutefois confrontés à une nouvelle technique dite du « billet magique ». Les escrocs ciblent surtout des personnes âgées le dimanche ou le lundi lorsque les banques sont fermées. « Ça leur laisse plus de temps avant que la victime ne s’aperçoive du subterfuge, bloque sa carte et porte plainte » , note Julien Herbaut.

Un vol basé sur la ruse

Un octogénaire victime de cette arnaque a expliqué le mode opératoire auprès du quotidien francilien.Fin novembre, un homme de 25 ans qui présente bien se trouve à ses côtés devantdeux distributeurs automatiques accolés. L'individu fait semblant de retirer de l'argent avant d'indiquerà sa proie que la machine est en panne. Le vieil homme repart avant de se faire rattraper par l'escroc, billet de 10 € en main, celui-ci expliquant que l'argent est finalement sorti du distributeur.

L'octogénaire retourne donc à la machine et remet sa carte. L'escroc en profite pour noter le code et... bloquer le distributeur. En sauveur, il parvient toutefois à ressortir la carte du vieil homme, mais tel un magicien, il l'échange avec une autre carte identique, en réalité volée. La victime ne s'aperçoit de rienjusqu'au moment où l'escroc utilise sa carte pour dépenser d'importantes sommes dans des boutiques de luxe et un grand restaurant. D'après Le Parisien , le suspect n'a pas encore été retrouvé.