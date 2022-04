Arnaque : de faux billets de cinéma circulent dans le sud de la France, comment ne pas se faire avoir

Les faux billets qui circulent dans les Hautes-Pyrénées peuvent être détecter grâce à la mauvaise qualité du papier utilisée. Photo d'illustration. (MOERSCHY / PIXABAY)

Le phénomène des faux billets continue de se propager en France. Après la banque de France, c'est au tour de la gendarmerie des Hautes-Pyrénées de lancer un appel à la vigilance aux habitants et aux commerçants. Elle donne également les clés pour ne pas se retrouver avec cet argent utilisé au cinéma dans son porte-monnaie.

Ils ressemblent de loin à de vrais billets de 20 et 30 € mais ils ne valent rien. Le phénomène de la « movie money » perdure en France. Les habitants et les commerçants des Hautes-Pyrénées seraient les dernières victimes en date, à en croire un message d'alerte lancé par la gendarmerie sur Facebook le 16 avril 2022. Une publication partagée plus de 1 500 fois et repérée par France Bleu Béarn Bigorre .

« Ils sont de mauvaise qualité »

Les militaires affirment que « de faux billets de 20 € circulent sur le département » . Avant d'arriver en Hautes-Pyrénées, cette monnaie utilisée au cinéma a été repérée en Bretagne, en Gironde, en Hérault ou en Indre-et-Loire... Il y a trois ans, des milliers de billets avaient été saisis dans la zone euro. « Avant l'année 2019, on trouvait tous les ans une cinquantaine de ces faux billets. On est passé à plusieurs milliers, la hausse est massive » , avait précisé au Parisien le commissaire divisionnaire Eric Bertrand, patron de l'Office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM).

Pour ne pas se retrouver avec de faux billets dans les poches, quelques astuces sont à connaître. « Ils sont aisément repérables car ils sont de mauvaise qualité et comportent la mention 'Movie Money' (argent de cinéma) sous le drapeau européen » , détaille la gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

Des indices à repérer

France Bleu ajoute que la mention « This is not legal » figurant sur le côté de la fausse monnaie doit également aider les habitants à les repérer. La mauvaise qualité du papier est également un indice. De plus, les initiales « MB » ont été écrites devant la numérotation. Le mot « euro » a été traduit en grec par « PRΩP » au lieu de « EYPΩ ».

Les commerçants, eux, peuvent faire confiance à leurs crayons détecteurs de fausses monnaie et leurs lampes ultraviolets (UV) pour éviter de tomber dans le piège.