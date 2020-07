Arnaque à la location de vacances : 120 victimes de fausses annonces sur Abritel vont saisir la justice

Plus d'une centaine de personnes ont été victimes d'escrocs proposant en location des villas ne leur appartenant pas sur la plateforme Abritel. Une action collective en justice va être lancée pour tenter de récupérer les sommes perdues. Le préjudice est estimé à un demi-million d'euros.

Plusieurs personnes victimes d'une arnaque à la location saisonnière se préparent à lancer une vaste action en justice pour tenter de récupérer leur argent, rapporte Le Parisien. Au moins 120 personnes seraient concernées par cette arnaque. A chaque fois les familles croyaient réserver sur la plateforme Abritel de superbes villas en montagne ou au bord de la mer à des tarifs en dessous du prix du marché. Mais il s'agissait de fausses annonces postées par des escrocs.

15 % en dessous du prix du marché

Elles étaient toute bien rédigées par des propriétaires qui répondaient aux noms de « Henri Lavaure », « Ludovic Gaylar », « Claire Dourdin » ou « Virginie Moulin » relate le quotidien. Les biens mis en location, sur l'Ile de Ré, au Lavandou, au cap Ferret, ou encore Tignes, étaient également bien réels. Pour ne pas attirer les soupçons, les prix n'étaient pas totalement bradés mais en moyenne à 15 % en dessous du prix du marché.

Mais une mention à la fin de l'annonce pouvait cependant inquiéter les vacanciers. « Important. Veuillez ne pas réserver sans me contacter. Pour vérifier les disponibilités, envoyez-moi un mail », pouvait-on lire. Après le premier contact, le pseudo-propriétaire demandait alors plusieurs renseignements à la victime. Si l'affaire se concluait, il indiquait qu'Abritel allait renvoyer un mail le lendemain pour le paiement. Les victimes avaient alors 24h pour payer, sans quoi la bonne affaire leur passait sous le nez.

Abritel et les banques refusent de dédommager les victimes

Mais l'argent atterrissait directement sur des comptes anglais, irlandais, autrichiens ou espagnols, précise Le Parisien. Des victimes ont bien tenté de se faire rembourser l'argent par leurs banques, en vain.

Compte tenu des sommes engagées et du nombre de victimes, le préjudice pourrait atteindre « le demi-million d'euros » selon une assistante juridique indépendante contactée par une victime de cette fraude. De son côté, Abritel a décidé de ne rien rembourser, considérant qu'il met suffisamment en garde les internautes pour « réserver et payer en ligne » via son système.