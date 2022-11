Après avoir habité une cave, elle vit dans un 30 m² meublé par Cyril Hanouna

Mathilda, considérée comme une occupante sans droit ni titre aux yeux du tribunal, a été expulsée de la cave de 9m² qu’elle louait et a emménagé dans un studio meublé par But et Cyril Hanouna.

« C’était une bonne surprise. J’ai de très jolis meubles, un canapé-lit de presque 3000 €, du haut de gamme. Je n’aurais jamais pu acheter tout ça moi-même », s’enthousiasme Mathilda auprès du Figaro. Elle a emménagé le 28 octobre dans un studio de 31 m² dans le 15e arrondissement de Paris après avoir vécu dix ans dans une cave de 9 m² dans le 7e arrondissement. La préfecture a mis ce logement à la disposition de la locataire au titre du Droit au logement opposable, Dalo, puis l’animateur de Touche pas à mon poste (TPMP), Cyril Hanouna, a meublé le bien en partenariat avec l’enseigne française But.

Effectivement, un écran de télévision flambant neuf, une machine à laver, un frigo, une armoire à chaussures, sont apparus comme par magie dans le T1. Mathilda ignorait cette belle action avant de venir sur le plateau de TPMP, sur C8, le 31 octobre dernier: « C’est chez moi ça? Ma cuisine! Ma salle de bain! Ma machine à laver », s’exclame-t-elle devant l’animateur. Elle a donc emménagé dans un studio avec cuisine américaine séparée et salle de bain séparée, entièrement meublé et décoré par But, spécialisé dans l’équipement de la maison. Contactée par Le Figaro , l’enseigne n’a pas fourni de détails sur ce partenariat.

En tout, il y en aurait pour 20.000 € de meubles et d’électroménager tous frais payés par But et par l’émission de Cyril Hanouna, selon la locataire. « Ma vie a changé. Je n’invitais personne, j’avais honte de recevoir des invités. Maintenant, je vais pouvoir recevoir des gens», se réjouit-elle. Auparavant, elle vivait dans une cave de 9 m² en échange d’un loyer de 500 € par mois, un espace en sous-sol inondé en cas d’intempérie. « Je me réveillais parfois les pieds dans l’eau », se souvient-elle. La surface du logement était certes conforme à la surface minimale requise pour un bien en location mais il est strictement interdit de louer une chambre en sous-sol. Un lieu « i nsuffisamment éclairé », et « inadapté à l’habitation », selon la préfecture de police qui avait signé un arrêté d’insalubrité en août 2020. Deux mois plus tôt, le tribunal, saisi par le propriétaire, s’était toutefois déjà prononcé en défaveur de la locataire.

Condamnée à payer 12.000 € au propriétaire

Le propriétaire souhaitait récupérer sa cave qu’il assurait prêter gratuitement à Mathilda. Il l’accusait de « causer un trouble en encombrant les parties communes » avec une valise, comme le rapportait Le Parisien . Le juge des référés estimait alors qu’« aucune des pièces versées au débat par l’occupante ne permet de considérer que le logement puisse être impropre à l’habitation ». Mathilda n’ayant pas signé de bail, elle était une occupante sans droit ni titre aux yeux du tribunal qui avait ordonné son expulsion immédiate. Elle a même été condamnée à payer 12.000 € au propriétaire lorsque l’affaire a été jugée au fond en janvier 2022. Le juge estimait que la décision d’expulsion en référé avait été prononcée avant l’arrêté d’insalubrité préfectoral et que Mathilda n’avait ainsi plus aucun droit sur ce logement.

Mathilda avait alors recouru aux services de la Fondation Abbé Pierre afin de retrouver un autre logement. « La Fondation Abbé Pierre m’a aidée à rédiger une lettre à la Préfecture afin de demander un logement et à trouver un avocat », explique-t-elle. La locataire a ensuite fait appel de la décision de justice pour « demander la qualification du contrat liant les parties en bail d’habitation et surtout pour faire condamner le bailleur à lui restituer la somme de 51.500 euros correspondant aux loyers et charges indûment versés et demander réparation de son préjudice moral à hauteur de 40.000 euros pour les conditions indignes dans lesquelles elle a vécu », détaille la Fondation Abbé Pierre.